Трендова стрижка, яку не потрібно укладати щодня: поради стилістів

Якщо у вашому ТікТоку досі не з’явилися дівчата з ідеально рівним, майже дзеркальним волоссям до підборіддя, значить, алгоритми просто вас бережуть. Бо втриматися від бажання записатися в салон після цього видовища практично неможливо.

Азійський б’юті-ринок, який вже подарував нам патчі, тканинні маски та моду на специфічне взуття з розділеним носком, приніс нове рішення — японський боб. Це головний хіт цього літа, і він пропонує зовсім інші правила гри.

Чим особливий японський боб

Японський боб — це чиста геометрія, яка має водночас строгий, дорогий і трохи зухвалий вигляд.

Найприємніше в цій історії — філософія, яка стоїть за стрижкою. Японські стилісти не намагаються перевиховати природу. Вони працюють з тим, що є. Оскільки у більшості азіаток волосся від народження пряме, важке і густе, форму створили саме під таку текстуру. Якщо у вас такий самий тип волосся, то ви нарешті можете вийти з нескінченної та програшної війни за об’єм. Волосся просто падатиме вниз ідеально рівним полотном, як йому і належить.

Правда, дівчатам із дрібними кучерями чи легким пухом на голові цей тренд навряд чи полегшить життя. Якщо дуже хочеться саме таку графіку, праска для волосся стане вашим найкращим другом, а ранки перетворяться на щоденний ритуал витягування пасом. Без цього чітка архітектура зачіски швидко перетвориться на пухнасту кульку.

Окремий бонус стрижки — гарний оптичний ефект. Ця чітка горизонтальна лінія біля обличчя працює краще за будь-який скульптор. Вона класно "збирає" овал, візуально видовжує кругле чи серцеподібне обличчя і малює чіткі вилиці навіть там, де їх ніколи не було помітно.

Але японський боб вимагає ідеального стану самого волосся. Будь-яка сухість чи посічені кінчики на такому зрізі помітні одразу. Тож доведеться переглянути свій арсенал у ванній: хороша зволожувальна маска і якісний незмивний крем для гладкості мають стати базою.

Сам процес укладання після миття насправді дуже короткий. Потрібно лише висушити волосся феном у напрямку росту, злегка підвертаючи кінці всередину за допомогою брашу або стайлера. Не треба начісувати коріння чи створювати штучний об’єм — цей боб прекрасний саме своєю гладкістю.

