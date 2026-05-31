Как правильно сушить волосы после мытья: мнение экспертов

Девушка сушит волосы феном.

Красивые и ухоженные волосы — это не только о дорогих масках или удачной стрижке. Огромную роль играет то, как мы их сушим после мытья. Одна банальная ошибка с феном или полотенцем может привести к секущимся кончикам, ломкости волос и эффекту "одуванчика" на голове.

Как правильно сушить волосы

Просто тереть волосы полотенцем, а потом сразу включать фен на максимум — худшая идея. Лучший подход, который советуют трихологи, выглядит так:

Дайте волосам покой на первые полчаса. Пусть они высохнут примерно на 70%. Когда влага частично испарится естественным путем, пряди станут менее уязвимыми к горячему воздуху. Досушите феном. Оставшиеся 30% влаги уберите с помощью техники. Это поможет закрыть чешуйки волос и придаст им опрятности.

Кстати, во время сушки феном можно аккуратно прочесывать пряди щеткой. Это не просто ускорит процесс благодаря лучшему распределению воздуха, но и сделает волосы гладкими, будто после салона. Не забывайте также о несмываемых спреях или кремах-уходах — они прекрасно помогают укротить непослушные волоски.

Как пользоваться феном

Чтобы горячий воздух не оказывал негативное влияние на волосы, возьмите за правило несколько простых вещей:

Никогда не прижимайте фен вплотную к голове. Безопасное расстояние — где-то 10-20 сантиметров.

Всегда сушите волосы сверху вниз — то есть от корней к кончикам. Если у вас длинная грива, разделите ее на зоны и просушивайте каждую отдельно.

Если ваш фен имеет кнопки регулировки, выбирайте минимальную или среднюю температуру и умеренную скорость потока.

Сразу после сушки горячим воздухом волосы становятся очень хрупкими. Подождите пару минут, пока они остынут до комнатной температуры, и только тогда беритесь за щетку или стайлер для укладки.

И помните, что даже идеальная техника сушки не спасет ситуацию, если вы моете голову первым попавшимся шампунем, который сильно пересушивает кожу и пряди. Здоровый вид — это всегда комплексный подход, который начинается с правильного очищения и заканчивается бережной сушкой.

