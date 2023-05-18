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Як на новий роман Кайлі Дженнер відреагував її колишній Тревіс Скотт?

18 травня 2023 17:58
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як на нового коханого Кайлі Дженнер відреагував її колишній Тревіс Скотт – деталі
Модель Кайлі Дженнtр з коханим Тревісом Скоттом на Met Gala 2018 в Нью–Йорку. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Стало відомо, як віднісся до роману своєї колишньої дружини Кайлі Дженнер та актора Тімоті Шаламе колишній чоловік моделі, американський репер та співак Тревіс Скотт. Виявляється, відомий репер та батько спільних з моделлю дітей не в захваті від нового кохання своєї колишньої.

Про це повідомляє портал "Style Caster"

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Виявляється, далеко не всі люди підтримують чутки, що ходять навколо американської моделі Кайлі Дженнер та відомого актора Тімоті Шаламе. Те ж саме стосується колишнього коханого відомої моделі Тревіса Скотта, який, як виявляється, не в захваті від нового роману колишньої.

Через те, що нові відносини 25–річної моделі нібито стають пристраснішими та багатообіцяючими, американський репер не дуже задоволений цим моментом.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
Репер Тревіс Скотт на інтерв'ю у коханої Кайлі Дженнер. Фото: скріншот з YouTube

Відомо, що Тревіс Скотт зараз нібито акцентує свою увагу не на власній кар’єрі, а на спільному вихованні дітей від колишньої, п’ятирічної доньки на ім’я Стормі та її однорічного брата Ейра. Зазначається, що вони обидва намагаються бути кращими батьками для своїх дітей.

Варто зазначити, що американська модель та бізнесвумен підтримувала постійні стосунки з відомим репером з 2017 року до останнього розриву, який стався приблизно наприкінці 2022 року. А не так давно в мережі почали поширюватися чутки про роман Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Модель Кайлі Дженнер та актор Тімоті Шаламе. Фото: liIyvogue/twitter

Відомо, що модель зустрілася з актором на показі високої моди Jean Paul Gaultier на Тижні моди у Парижі. Потім люди побачили, як модель приїжджала до будинку актора в Беверлі–Гіллз. Згодом їх разом побачили на побаченні в закладі Лос–Анджелесу.

"Наразі вони поводяться невимушено. Це несерйозно, але Кайлі подобається проводити час із Тімоті та дивитися, до чого все йде. Для неї це було дуже весело, бо це дуже відрізняється від її минулих стосунків. Це нове та захоплююче для Кайлі, і їй дуже весело", – кажуть джерела.

Нагадаємо, ми писали про те, що стало відомо про подробиці роману моделі Кайлі Дженнер та актора Тімоті Шаламе.

Раніше ми розповідали про те, що відома американська модель Кайлі Дженнер вперше показала свого сина.

Також ми повідомляли про те, що модель Кайлі Дженнер презентувала колекцію косметики.

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