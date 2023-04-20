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Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе: нові подробиці зіркового роману

20 квітня 2023 14:51
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе: нові подробиці зіркового роману
Актор Тімоті Шаламе та модель Кайлі Дженнер. Фото: колаж Новини.LIVE
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Зірка Instagram Кайлі Дженнер, яка досі не може продати будинок, у якому жила разом зі своїм колишнім, все частіше навідується в гості до Тімоті Шаламе. 

Джерело Entertainment Tonight повідомляє, що наразі пара перебуває у вільних стосунках та просто полюбляє проводити час разом.  

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Кохання чи піар

Незважаючи на безліч чуток про те, що історія Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе — це просто чергова вдала вигадка матері дівчини, Кріс Дженер, яку  вважають генієм маркетингу, пара продовжує зустрічатися. 

Інсайдери говорять, що 25-річній Кайлі просто подобається проводити час у компанії 27-річного Шаламе та спостерігати за тим, до чого це може призвести. 

Кайлі Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner

"Кайлі відчуває, що для неї ці стосунки кардинально відрізняються від попередніх. Це щось нове і захопливе, від чого вона отримує задоволення", — запевняє оточення пари.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер розійшлася зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом, від якого народила двох дітей, на початку цього року. Пара декілька разів намагалася реанімувати стосунки, але схоже, що Кайлі більше не планує повертатися до колишнього.

Кайлі Дженнер с сином Ейром. Фото: Instagram/kyliejenner

Тімоті Шаламе також відомий своїми зірковими романами. У його списку Лурдес Леон (донька Мадонни), Лілі-Роуз Депп (донька Джонні Деппа та Ванесси Параді) та мексиканська акторка Ейса Гонсалес.

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