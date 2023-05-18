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Как на новый роман Кайли Дженнер отреагировал ее бывший Трэвис Скотт?

18 мая 2023 17:58
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как на нового любимого Кайли Дженнер отреагировал ее бывший Трэвис Скотт – детали
Модель Кайли Дженнtр с любимым Трэвисом Скоттом на Met Gala 2018 в Нью–Йорке. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Стало известно, как отнесся к роману своей бывшей жены Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе бывший муж модели, американский рэпер и певец Трэвис Скотт. Оказывается, известный рэпер и отец общих с моделью детей не в восторге от новой любви своей бывшей.

Об этом сообщает портал "Style Caster"

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Оказывается, далеко не все люди поддерживают слухи, ходящие вокруг американской модели Кайли Дженнер и известного актера Тимоти Шаламе. То же самое касается бывшего любимого известной модели Трэвиса Скотта, который, как оказывается, не в восторге от нового романа бывшей.

Из–за того, что новые отношения 25–летней модели якобы становятся более страстными и многообещающими, американский рэпер не очень доволен этим моментом.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
Рэпер Трэвис Скотт на интервью у любимой Кайли Дженнер. Фото: скриншот с YouTube

Известно, что Трэвис Скотт сейчас вроде бы акцентирует свое внимание не на собственной карьере, а на совместном воспитании детей от бывшей, пятилетней дочери по имени Сторми и ее годовалого брата Эйра. Отмечается, что они оба пытаются быть лучшими родителями своих детей.

Стоит отметить, что американская модель и бизнесвумен поддерживала постоянные отношения с известным рэпером с 2017 года до последнего разрыва, произошедшего примерно в конце 2022 года. А недавно в сети начали распространяться слухи о романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе.

Кайлы Дженнер и Тимоти Шаламе
Модель Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе. Фото: liIyvogue/twitter

Известно, что модель встретилась с актером на показе высокой моды Jean Paul Gaultier на Неделе моды в Париже. Затем люди увидели, как модель приезжала в дом актера в Беверли–Хиллз. Впоследствии их вместе увидели на свидании в заведении Лос–Анджелеса.

"Пока они ведут себя непринужденно. Это несерьезно, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и смотреть, к чему все идет. Для нее это было очень весело, потому что это очень отличается от ее прошлых отношений. Это новое и увлекательное для Кайли, и ей очень весело", – говорят источники.

Напомним, мы писали о том, что стало известно о подробностях романа модели Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе.

Ранее мы рассказывали, что известная американская модель Кайли Дженнер впервые показала своего сына.

Также мы сообщали о том, что модель Кайли Дженнер представила коллекцию косметики.

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