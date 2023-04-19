Як у столиці пройшла зіркова прем'єра українського містичного трилеру "Еґреґор": фоторепортаж

Творці фільму "Еґреґор" на зірковому показі в Києві. Фото: B&H Film Distribution Company

В столиці пройшов зірковий показ нового містичного українського трилеру режисера Станіслава Капралова "Еґреґор". Головну роль в ньому виконала зірка телесеріалу "Кава з кардамоном", акторка Олена Лавренюк.

Новини.LIVE розкаже про що фільм та хто з зірок українського шоу-бізнесу завітав на прем’єру.

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Про фільм

В стрічці "Еґреґор" розповідається історія нью-йоркського детектива, який після отримання зашифрованого послання, відлітає до Львова, та ще не знає, що від нього залежить доля людства. Фільм наповнений сюжетними поворотами, та основною несподіванкою стане головний секрет життя детектива.

Зйомки "Еґреґор" тривали декілька років та проходили в Україні, Польщі та Сполучених Штатах Америки ще до повномасштабної війни. В стрічці знялись американський актор Омні Роуз, польські актори Данієль Ольбрихський, Анджей Зелінський та українська супермодель Валерія Караман.

Одними з хвилюючих моментів стали спогади знімальної групи про актора Павла Лі та піротехніка Олександра Суворова, які брали участь у створенні картини, але на початку повномасштабної війни загинули від зброї окупантів.

"Зараз мене переповнюють сумні емоції, бо з нами немає нашого піротехніка Олександра Суворова, я досі пам’ятаю його емоції, коли виходили вдалі кадри з вибухами. Паша Лі був моїм близьким другом. Перед кожною прем’єрою ми говорили одне одному слова підтримки, зараз його також з нами немає. Перед прем’єрою мені подзвонила мама Паші Лі і, на жаль, вона не змогла сьогодні прийти, але сказала саме такі слова, які сказав би мені Паша. Тому я відчула, що він поруч, як янгол-охоронець. Для мене це дуже особливий фільм і я рада, що він тоді погодився на цю невеличку роль, бо актори живуть вічно, поки існує кіно", — прокоментувала прем’єру виконавиця головної ролі Олена Лавренюк.

Шоумен Анатолій Анатоліч став ведучим показу фільму. Фото:

B&H Film Distribution Company

Зіркові гості прем'єри в Києві

Соліст гурту "ТНМК", музкант Олександр "Фоззі" Сидоренко. Фото:

B&H Film Distribution Company

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь. Фото:

B&H Film Distribution Company

Телеведучі Тімур та Інна Мірошниченки. Фото:

B&H Film Distribution Company

Продюсер Олексій Гладушевський. Фото:

B&H Film Distribution Company

Фіналістка шоу "Голос країни-12", співачка Марта Липчей. Фото:

B&H Film Distribution Company

Співачка Солоха. Фото:

B&H Film Distribution Company

Вже 20 квітня фанати містики, загадкових історій та українського кінематографа зможуть подивитися фільм "Еґреґор" у кінотеатрах своїх міст і підтримати українське кіно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Дмитро Комаров презентував дубляж докфільму про війну "Рік" чотирма мовами. Також ми розповідали, що українську історичну драму "Щедрик" покажуть в Японії на великих екранах.