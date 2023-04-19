Как в столице прошла звездная премьера украинского мистического триллера "Эгрегор": фоторепортаж

Создатели фильма "Эгрегор" на звездном показе в Киеве. Фото: B&H Film Distribution Company

В столице прошел звездный показ нового мистического украинского триллера режиссера Станислава Капралова "Эгрегор". Главную роль в нем исполнила звезда телесериала "Кофе с кардамоном", актриса Елена Лавренюк.

Новини.LIVE расскажет о чем фильм и кто из звезд украинского шоу-бизнеса посетил премьеру.

Читайте также:

О фильме

В ленте "Эгрегор" рассказывается история нью-йоркского детектива, который после получения зашифрованного послания улетает во Львов, и еще не знает, что от него зависит судьба человечества. Фильм наполнен сюжетными поворотами и основной неожиданностью станет главный секрет жизни детектива.

Съемки "Эгрегор" длились несколько лет и проходили в Украине, Польше и Соединенных Штатах Америки еще до полномасштабной войны. В фильме снялись американский актер Омни Роуз, польские актеры Даниель Ольбрихский, Анджей Зелинский и украинская супермодель Валерия Караман.

Одними из волнующих моментов стали воспоминания съемочной группы об актере Павле Ли и пиротехнике Александре Суворове, которые принимали участие в создании картины, но в начале полномасштабной войны погибли от оружия оккупантов.

"Сейчас меня переполняют печальные эмоции, потому что с нами нет нашего пиротехника Александра Суворова, я до сих пор помню его эмоции, когда выходили удачные кадры со взрывами. Паша Ли был моим близким другом. Перед каждой премьерой мы говорили друг другу слова поддержки, сейчас его тоже с нами нет. Перед премьерой мне позвонила мама Паши Ли и, к сожалению, она не смогла сегодня прийти, но сказала именно такие слова, которые сказал бы мне Паша. Поэтому я почувствовала, что он рядом, как ангел хранитель. Для меня это очень особый фильм и я рада, что он тогда согласился на эту небольшую роль, потому что актеры живут вечно, пока существует кино", — прокомментировала премьеру исполнительница главной роли Елена Лавренюк.

Шоумен Анатолий Анатолич стал ведущим фильма. Фото:

B&H Film Distribution Company

Звездные гости премьеры в Киеве

Солист группы "ТНМК", музыкант Александр "Фоззи" Сидоренко. Фото:

B&H Film Distribution Company

Телеведущая Елена-Кристина Лебедь. Фото:

B&H Film Distribution Company

Телеведущие Тимур и Инна Мирошниченко. Фото:

B&H Film Distribution Company

Продюсер Алексей Гладушевский. Фото:

B&H Film Distribution Company

Финалистка шоу "Голос країни-12", певица Марта Липчей. Фото:

B&H Film Distribution Company

Певица Солоха. Фото:

B&H Film Distribution Company

Уже 20 апреля фанаты мистики, загадочных историй и украинского кинематографа смогут посмотреть фильм "Эгрегор" в кинотеатрах своих городов и поддержать украинское кино.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Дмитрий Комаров презентовал дубляж докфильма о войне "Год" на четырех языках. Также мы рассказывали, что украинскую историческую драму "Щедрик" покажут в Японии на больших экранах.