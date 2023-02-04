Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Як вижити, коли тебе вбивають": в Україні покажуть докфільм про Гостомель весною минулого року arrow

"Як вижити, коли тебе вбивають": в Україні покажуть докфільм про Гостомель весною минулого року

4 лютого 2023 06:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Україні покажуть докфільм про Гостомель весною 2022 року
Кадр з документальної стрічки "Як вижити, коли тебе вбивають"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

До річниці початку повномасштабної війни на кіно- та телеекранах заплановані прем’єри багатьох фільмів, проєктів, які розкажуть про криваву політику кремля, її наслідки та життя незламних українців. Серед них і документальна стрічка "Як вижити, коли тебе вбивають".

Про це у Facebook повідомляє Об’єднання українських продюсерів.

Читайте також:

Деталі 

"Як вижити, коли тебе вбивають" — це історія 40 незнайомих між собою людей, які весною 2022 опинилися разом у покинутому будинку в Гостомелі. Всі вони — цивільні і не були готові до екстремальних умов: постійних обстрілів, озброєного ворога поруч, відсутності води, їжі, тепла та зв’язку і життя під прицілом. Але вони об’єднані єдиною метою — вийти живими з цієї ситуації.

"Фільм побудований як "інструкція з виживання": 10 правил, що дають шанс абсолютно непідготовленим людям вижити в екстремальних умовах війни. Кожне правило проілюстроване нашою історією. Я переконана у тому, що саме здатність об'єднатися і проактивна готовність кожного на своєму місці піклуватися про інших, забезпечили успіх цій групі людей. Вони вижили", — розповідала Юлія Федець, авторка ідеї та креативна продюсерка фільму.

Більшість героїв фільму після евакуації живе у Києві, частина — в зруйнованому ЖК в Гостомелі. Хтось — за кордоном, але думками, почуттями, вони всі — там, у своїх понівечених будинках мрії. До окупації це був новий красивий житловий комплекс, в якому купили квартири успішні фахівці далеких від війни професій. Як і вся наша країна, що роками ретельно будувала свій добробут, поки не почалася навала путінської росії 24 лютого.

Прем’єра фільму відбудеться 24 лютого на телеканалі "СТБ".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що напередодні річниці початку повномасштабної війни в Україні у кінопрокат вийде нова воєнна драма "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва, реліз якої був запланований ще на квітень 2022-го. Також ми писали, що документальний фільм американського актора та режисера Шона Пенна про війну в Україні покажуть на Міжнародному кінофестивалі в Берліні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

07:23 Пенсії в Україні: хто має право на щомісячну надбавку понад 700 грн

07:22 Путін продовжує підтримувати націоналістичних блогерів, — ISW

07:18 В Україну прийдуть морози: синоптик розповів, якою буде погода сьогодні

07:15 Коли можна не приходити до ТЦК за повісткою: три причини

Новина з відео

23:53 У Дорна вийде трек у співавторстві з росіянином: як виправдався співак

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:29 В Ізюмі підлітки підірвалися на протитанковій міні

23:13 Біткоїн може здорожчати до $30 тисяч: оновлений прогноз аналітиків

23:07 Стало відомо, коли відкриється собор Паризької Богоматері

22:50 На Луганщині окупанти облаштували районну лікарню під військовий шпиталь: привезли туди 120 росіян

22:15 78-річну зірку серіалу "Гра кальмара" викликали до суду: у чому його звинувачують

Новина з відео

23:53 У Дорна вийде трек у співавторстві з росіянином: як виправдався співак

Новина з відео

21:05 Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року, — Зеленський

Ексклюзив

18:30 На часі чи ні: як одесити ставляться до дерусифікації

Новина з відео

17:14 На Одещині викрили корупційну схему оформлення документів моряків: подробиці

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:51 СБУ спіймала на хабарі посадовців митниці у Чернівецькій області

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

Новина з відео

11:20 Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла

Новина з відео

09:49 В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль: росЗМІ повідомляють про смерть колаборанта

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

Актуальне по темі

None 3 Лютий 21:02

Пенсії в Україні: хто має право на щомісячну надбавку понад 700 грн

None 4 Лютий 07:20

Путін продовжує підтримувати націоналістичних блогерів, — ISW

None 4 Лютий 07:18

В Україну прийдуть морози: синоптик розповів, якою буде погода сьогодні

None 3 Лютий 18:48

Коли можна не приходити до ТЦК за повісткою: три причини

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB