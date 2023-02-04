В Україні покажуть докфільм про Гостомель весною 2022 року

Кадр з документальної стрічки "Як вижити, коли тебе вбивають"

До річниці початку повномасштабної війни на кіно- та телеекранах заплановані прем’єри багатьох фільмів, проєктів, які розкажуть про криваву політику кремля, її наслідки та життя незламних українців. Серед них і документальна стрічка "Як вижити, коли тебе вбивають".

Про це у Facebook повідомляє Об’єднання українських продюсерів.

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"Як вижити, коли тебе вбивають" — це історія 40 незнайомих між собою людей, які весною 2022 опинилися разом у покинутому будинку в Гостомелі. Всі вони — цивільні і не були готові до екстремальних умов: постійних обстрілів, озброєного ворога поруч, відсутності води, їжі, тепла та зв’язку і життя під прицілом. Але вони об’єднані єдиною метою — вийти живими з цієї ситуації.

"Фільм побудований як "інструкція з виживання": 10 правил, що дають шанс абсолютно непідготовленим людям вижити в екстремальних умовах війни. Кожне правило проілюстроване нашою історією. Я переконана у тому, що саме здатність об'єднатися і проактивна готовність кожного на своєму місці піклуватися про інших, забезпечили успіх цій групі людей. Вони вижили", — розповідала Юлія Федець, авторка ідеї та креативна продюсерка фільму.

Більшість героїв фільму після евакуації живе у Києві, частина — в зруйнованому ЖК в Гостомелі. Хтось — за кордоном, але думками, почуттями, вони всі — там, у своїх понівечених будинках мрії. До окупації це був новий красивий житловий комплекс, в якому купили квартири успішні фахівці далеких від війни професій. Як і вся наша країна, що роками ретельно будувала свій добробут, поки не почалася навала путінської росії 24 лютого.

Прем’єра фільму відбудеться 24 лютого на телеканалі "СТБ".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що напередодні річниці початку повномасштабної війни в Україні у кінопрокат вийде нова воєнна драма "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва, реліз якої був запланований ще на квітень 2022-го. Також ми писали, що документальний фільм американського актора та режисера Шона Пенна про війну в Україні покажуть на Міжнародному кінофестивалі в Берліні.