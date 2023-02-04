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"Как выжить, когда тебя убивают": в Украине покажут докфильм о Гостомеле весной прошлого года

4 февраля 2023 06:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Украине покажут докфильм о Гостомеле весной 2022 года
Кадр из документальной ленты "Как выжить, когда тебя убивают"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

К годовщине начала полномасштабной войны на кино- и телеэкранах запланированы премьеры многих фильмов, проектов, которые расскажут о кровавой политике кремля, ее последствиях и жизни несломленных украинцев. Среди них и документальная лента "Как выжить, когда тебя убивают".

Об этом в Facebook сообщает Объединение украинских продюсеров.

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Подробности

"Как выжить, когда тебя убивают" — это история 40 незнакомых между собой людей, которые весной 2022 года оказались вместе в заброшенном доме в Гостомеле. Все они гражданские и не были готовы к экстремальным условиям: постоянным обстрелам, вооруженному врагу рядом, отсутствию воды, пищи, тепла и связи и жизни под прицелом. Но они объединены единственной целью — выйти живыми из этой ситуации.

"Фильм построен как "инструкция по выживанию": 10 правил, дающих шанс абсолютно неподготовленным людям выжить в экстремальных условиях войны. Каждое правило проиллюстрировано нашей историей. Я убеждена в том, что именно способность объединиться и проактивная готовность каждого на своем месте заботиться о других, обеспечили успех этой группе людей. Они выжили", — рассказывала Юлия Федец, автор идеи и креативный продюсер фильма.

Большинство героев фильма после эвакуации живут в Киеве, часть — в разрушенном ЖК в Гостомеле. Кто-то — за границей, но мыслями, чувствами, они все — там, в своих изуродованных домах мечты. До оккупации это был новый красивейший жилой комплекс, в котором купили квартиры успешные специалисты далеких от войны профессий. Как и вся наша страна, годами тщательно строившая свое благосостояние, пока не началось нашествие путинской россии 24 февраля.

Премьера фильма состоится 24 февраля на телеканале "СТБ".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в канун годовщины начала полномасштабной войны в Украине в кинопрокат выйдет новая военная драма "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева, релиз которой был запланирован еще на апрель 2022-го. Также мы писали, что документальный фильм американского актера и режиссера Шона Пенна о войне в Украине будет показан на Международном кинофестивале в Берлине.

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