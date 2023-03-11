Як вплинула відсутність дітей на зірку американських комедій Сета Рогена
Номінант на премію "Еммі", канадський актор та комік Сет Роган відомий більшості українців за такими комедіями як "Сусіди", "Мачо і ботан", а також дубляжем мультфільмів "Король Лев", "Конг-фу панда" та інших. Своєму успіху, зокрема, кінозірка завдячує одному з фактів своєї біографії.
Про це повідомляє видання Page Six.
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Деталі
Сет Роген запевнив, що вони з дружиною щасливі своїм вибором не мати дітей. Актор вважає, що це лише сприяло його кар’єрі.
"Деякі люди хочуть дітей, а деякі не хочуть. Я, наприклад, не виховую нащадків. Це також допомогло мені досягти успіху", — сказав 40-річний актор
Роген зазначив, що його та Лорен Міллер погляди на розширення сім’ї сильно відрізняються від інших людей.
"Вам просто кажуть: "Ти йдеш по життю, ти одружуєшся, у тебе є діти". Ось що відбувається. І я, і моя дружина, ніхто з нас не був таким. Чесно кажучи, чим старшими ми стаємо, тим більше радіємо і підтверджуємо свій вибір не мати дітей", — розповів Сет.
Кінозірка, який одружений з Лорен з 2011 року, підсумував, що відсутність дітей в їхньому шлюбі дозволила їм мати свободу робити все, що вони хочуть.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американський мільярдер Білл Гейтс вперше став дідусем. Також ми розповідали, що британський актор Джуд Лоу всьоме став батьком.