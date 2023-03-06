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Кіану Рівз зізнався, якого персонажа Marvel він завжди мріяв зіграти: роль дісталась іншому

6 березня 2023 10:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Канадський актор Кіану Рівз
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наприкінці цього місяця в український кінопрокат вийде четверта частина фільму "Джон Вік" про найманого вбивцю. Головну роль грає канадський актор Кіану Рівз. В рамках промокампанії стрічки зірка розповів чимало цікавих фактів зі свого життя та кар’єрного шляху.

Ними актор поділився в рамках чергового Reddit AMA. 

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Деталі 

Під час віртуальної бесіди з шанувальниками Кіану зізнався, що він завжди мріяв зіграти супергероя Росомаху. Рівз зазначив, що ніколи не шкодував про ролі, які йому довелося відкинути, проте завжди горів бажанням втілити саме знаменитого мутанта з коміксів Marvel. Раніше Кіану говорив, що мріє зіграти Бетмена. Відзначимо, що Росомаху продовжує грати  австралійський актор Г'ю Джекман.

Рівз також розповів, який реквізит забирав зі зйомок фільмів в якості сувенірів. До них увійшли обручки та годинники з "Джона Віка", меч з "47 Ронінів" і червона пігулка з "Матриці". Крім цього він заявив, що хотів би попрацювати з режисером Девідом Фінчером.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що попри вихід з російського ринку компанія Lionsgate покаже новий фільм "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом у країні-терористі. Також ми розповідали, що Кіану Рівз виступив на захист криптовалюти та засудив компанію Meta.

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