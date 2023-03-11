Как повлияло отсутствие детей на звезду американских комедий Сета Рогена

Канадский актер и комик Сет Роган

Номинант на премию "Эмми", канадский актер и комик Сет Роган известен большинству украинцев по таким комедиям как "Соседи", "Мачо и ботан", а также дубляжам мультфильмов "Король Лев", "Конг-фу панда" и другими. Своему успеху, в частности, кинозвезда благодарен одному из фактов своей биографии.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Сет Роген заверил, что они с женой счастливы своим выбором не иметь детей. Актер считает, что это только способствовало его карьере.

"Некоторые люди хотят детей, а некоторые не хотят. Я, например, не воспитываю потомков. Это также помогло мне добиться успеха", — сказал 40-летний актер.

Роген отметил, что его и Лорен Миллер взгляды на расширение семьи сильно отличаются от других людей.

"Вам просто говорят: "Ты идешь по жизни, ты женишься, у тебя есть дети". Вот что происходит. И я, и моя жена, никто из нас не был таким. Честно говоря, чем старше мы становимся, тем больше радуемся и подтверждаем свой выбор не иметь детей", — рассказал Сет.

Кинозвезда, который женат на Лорен с 2011 года, подытожил, что отсутствие детей в их браке позволило им иметь свободу делать все, что они хотят.

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