Как повлияло отсутствие детей на звезду американских комедий Сета Рогена
Номинант на премию "Эмми", канадский актер и комик Сет Роган известен большинству украинцев по таким комедиям как "Соседи", "Мачо и ботан", а также дубляжам мультфильмов "Король Лев", "Конг-фу панда" и другими. Своему успеху, в частности, кинозвезда благодарен одному из фактов своей биографии.
Об этом сообщает издание Page Six.
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Подробности
Сет Роген заверил, что они с женой счастливы своим выбором не иметь детей. Актер считает, что это только способствовало его карьере.
"Некоторые люди хотят детей, а некоторые не хотят. Я, например, не воспитываю потомков. Это также помогло мне добиться успеха", — сказал 40-летний актер.
Роген отметил, что его и Лорен Миллер взгляды на расширение семьи сильно отличаются от других людей.
"Вам просто говорят: "Ты идешь по жизни, ты женишься, у тебя есть дети". Вот что происходит. И я, и моя жена, никто из нас не был таким. Честно говоря, чем старше мы становимся, тем больше радуемся и подтверждаем свой выбор не иметь детей", — рассказал Сет.
Кинозвезда, который женат на Лорен с 2011 года, подытожил, что отсутствие детей в их браке позволило им иметь свободу делать все, что они хотят.
Напомним, ранее мы писали, что американский миллиардер Билл Гейтс впервые стал дедушкой. Также мы рассказывали, что британский актер Джуд Лоу в седьмой раз стал отцом.