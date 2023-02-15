Як змінилося життя головних героїнь серіалу Відчайдушні домогосподарки

Головні героїні серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

В далекому жовтні 2004-го на американському телеканалі ABC відбулась прем’єра серіалу "Відчайдушні домогосподарки". За майже вісім років ефіру вийшли 180 епізодів. Аудиторія тоді склала рекордні 120 мільйонів глядачів. Серіал й зараз показують у повторі та дивляться в інтернеті. Шоу отримало безліч нагород, серед них три "Золотих глобуса".

Новини.LIVE покаже, як змінилися головні героїні серіалу та розкаже, як склалося їхнє життя.

Фелісіті Хаффман (Лінетт Скаво), 60 років

На відміну від колег із серіалу, Фелісіті Хаффман була відносно популярною акторкою і до "Відчайдушних домогосподарок". Завдяки серіалу "Ніч спорту" вона прославилася у США, але світову популярність здобула саме після ролі Лінетт Скаво.

У 2006 році Фелісіті Хаффман була номінована на "Оскар" та виграла "Золотий глобус" у категорії "Найкраща жіноча роль у драмі" за роль трансгендерної жінки у картині "Трансамериканка". З 2015 по 2017 роки вона знімалася в серіалі "Американський злочин", який приніс їй номінації на "Еммі", "Золотий глобус" та премію Гільдії кіноакторів США.

2019-го за хабар одному з навчальних закладів у США акторка була оштрафували на 30 тисяч доларів. Також у суді вона отримала вирок: 250 годин громадських робіт та рік ув'язнення умовно.

Єва Лонгорія (Габріель Соліс), 47 років

Витівки красуні-фотомоделі Габріель викликали найбільше дискусій глядачів. У результаті вже після першого сезону Лонгорія, яка до цього не була відома широкому глядачеві, оскільки знімалася в епізодичних ролях, перетворилася на голлівудську зірку.

На хвилі успіху "Відчайдушних домогосподарок" Єва уклала контракт з L’Oreal, стала обличчям бренду і затребуваною моделлю. Завдяки серіалу артистка покращила своє фінансове становище. За кожен новий епізод Лонгорія отримувала кількасот тисяч доларів.

Єва щаслива у шлюбі з бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном, який є власником найбільшої медіакорпорації у Латинській Америці. Пара виховує сина Сантьяго. Також Лонгорія є кумою зіркової сімейки Бекхемів.

Марсія Крос (Брі Ван де Камп), 60 років

Зйомки у "Відчайдушних домогосподарках" стали для артистки вершиною творчої кар'єри. Її героїня Брі Ван де Камп одночасно дратувала та захоплювала глядачів. Для Марсії робота над проєктом виявилася настільки вимотуючою, що після восьмого сезону вона вирішила взяти перерву. Повернення зірки на екрани відбулося лише 2015 року.

Марсія одружена з брокером Томом Махоні. Подружжя виховує доньок-близнючок. Єдине, що затьмарює сімейне щастя — постійні проблеми зі здоров'ям. Спочатку 2010-го у Тома діагностував рак, який йому вдалося перемогти. А 2017-го онкологію виявили у Крос.

Зірка пройшла шеститижневий курс хіміотерапії, після чого настала ремісія. У соціальних мережах Марсія розповіла про те, що хворобу виявили випадково після обстеження у гінеколога. Акторка закликала шанувальників регулярно відвідувати лікарів.

Тері Гетчер (Сьюзан Майєр), 58 років

Її героїня, що пристрасно бажає жіночого щастя, але постійно робить помилки в особистому житті, подобалася багатьом глядачам. Однак після закінчення серіалу в кар'єрі Гетчер назріла криза. Вона продовжувала зніматися у кіно та серіалах, проте головних ролей більше не отримувала. У квітні 2006 року Тері випустила першу книгу-автобіографію "Підгорілий тост і філософія життя".

Зараз акторка веде свій кулінарний канал на YouTube, під назвою Hatching Change, а також насолоджується часом із сім'єю.

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