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Как изменилась жизнь главных героинь сериала "Отчаянные домохозяйки" после безумного успеха

15 февраля 2023 21:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как изменилась жизнь главных героинь сериала Отчаянные домохозяйки
Главные героини сериала "Отчаянные домохозяйки"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В далеком октябре 2004-го на американском телеканале ABC состоялась премьера сериала "Отчаянные домохозяйки". За почти восемь лет эфира вышло 180 эпизодов. Аудитория тогда составила рекордные 120 миллионов зрителей. Сериал до сих пор показывают в повторе и смотрят в интернете. Шоу получило множество наград, среди них три "Золотых глобуса".

Новини.LIVE покажет, как изменились главные героини сериала и расскажет, как сложилась их жизнь.

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Фелисити Хаффман (Линетт Скаво), 60 лет

В отличие от коллег из сериала, Фелисити Хаффман была относительно популярной актрисой и до "Отчаянных домохозяек". Благодаря сериалу "Ночь спорта" она прославилась в США, но мировую известность приобрела именно после роли Линетт Скаво.

В 2006 году Фелисити Хаффман была номинирована на "Оскар" и выиграла "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в драме" за роль трансгендерной женщины в картине "Трансамериканка". С 2015 по 2017 годы она снималась в сериале "Американское преступление", который принес ей номинации на "Эмми", "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.

В 2019 году за взятку одному из учебных заведений в США актриса была оштрафована на 30 тысяч долларов. Также в суде она получила приговор: 250 часов общественных робот и год тюремного заключения условно.

Ева Лонгория (Габриэль Солис), 47 лет

Проделки красавицы-фотомодели Габриэль вызвали больше всего зрительских дискуссий. В результате уже после первого сезона Лонгория, до этого не известная широкому зрителю, поскольку снималась в эпизодических ролях, превратилась в голливудскую звезду.

На волне успеха "Отчаянных домохозяек" Ева заключила контракт с L'Oreal, стала лицом бренда и востребованной моделью. Благодаря сериалу артистка улучшила свое финансовое положение. За каждый новый эпизод Лонгория получала несколько сотен тысяч долларов.

Ева счастлива в браке с бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, владельцем крупнейшей медиакорпорации в Латинской Америке. Пара воспитывает сына Сантьяго. Также Лонгория является кумой звездной семейки Бекхэмов.

Марсия Кросс (Бри Ван де Камп), 60 лет

Съемки в "Отчаянных домохозяйках" стали для артистки вершиной творческой карьеры. Ее героиня Бри Ван де Камп одновременно раздражала и восхищала зрителей. Для Марсии работа над проектом оказалась настолько изматывающей, что после восьмого сезона она решила взять перерыв. Возвращение звезды на экраны произошло только в 2015 году.

Марсия замужем за брокером Томом Махони. Супруги воспитывают дочерей-близнецов. Единственное, что омрачает семейное счастье — постоянные проблемы со здоровьем. Сначала в 2010 году у Тома диагностировал рак, который ему удалось победить. А в 2017-м онкологию обнаружили у Кросс.

Звезда прошла шестинедельный курс химиотерапии, после чего наступила ремиссия. В социальных сетях Марсия рассказала о том, что болезнь была обнаружена случайно после обследования у гинеколога. Актриса призвала поклонников регулярно посещать врачей.

Терри Хэтчер (Сьюзан Майер), 58 лет

Ее героиня, страстно желающая женского счастья, но постоянно совершающая ошибки в личной жизни, нравилась многим зрителям. Однако после окончания сериала в карьере Хэтчер назрел кризис. Она продолжала сниматься в кино и сериалах, но главных ролей больше не получала. В апреле 2006 года Тери выпустила первую книгу-автобиографию "Подгоревший тост и философия жизни".

Сейчас актриса ведет свой кулинарный канал на YouTube под названием Hatching Change, а также наслаждается временем с семьей.

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