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Як звучить Одеса: унікальні звуки міста у музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken

16 лютого 2023 13:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken показали, як звучить Одеса
Знімальна група тревел-шоу "Як звучить світ… Україна"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

"Як звучить світ… Україна" — нове музичне тревел-шоу, авторами якого є творче подружжя Синельникових. В ньому ведучий та композитор Євген Філатов (The Maneken)  шукає унікальні звуки українських міст. В другому епізоді знімальна група завітала до Одеси.

Новий випуск доступний на YouTube каналі "УкрЮтюбПроєкт".

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Деталі 

Євген Філатов відвідав багато колоритних місць в Одесі. Йому вдалось знайти та записати звуки, які передають унікальність цього міста. В новому випуску тревел-шоу глядачі мають змогу почути, як звучить Одеський театр опери та балету, який входить у п‘ятірку найкращих театральних будівель світу. 

Почути можна хвилі пляжу "Ланжерон", крики мартинів, які кружляють над морем, а також, як звучить Чорне море завдяки унікальному інструменту, на якому композитор Євген Філатов заграв з допомогою морської води. 

"Звук прибою — це звук Одеси. Але зараз Чорне море у стані війни. І для того, щоб передати це музикально, я привіз унікальний музичний інструмент. Це — юфон. Він нагадує по звучанню музику з тертя келихів, лунає щось посередині з органом та віброфоном. Для того, щоб грати, треба пальці тримати вологими", — розповів Філатов. 

Не оминули творці шоу і колоритні одеські дворики. Саме в них вирує справжнє життя міста і тут Євген Філатов теж записав декілька звуків для фінального варіанту мелодії Одеси. 

Про проєкт

"Як звучить світ... Україна" — абсолютно новий формат для нашої країни й світу. Євген Філатов збирає звуки українських міст і створює з них мелодію. Авторами шоу стало творче подружжя Євген і Наталія Синельникови, які пережили окупацію в Бучі.

Подорожуючи українськими містами під час війни і повітряних тривог, зустрічаючись із цікавими людьми, випробовуючи старовинні інструменти і акустику старовинної архітектури, Євген Філатов збирав звуки з дуже важливою, кульмінаційною для кожного епізоду метою — написати музику. 

П’ять міст першого сезону проєкту — це п’ять унікальних музичних треків, які створюватимуться на очах у глядачів і завершуватимуть кожну програму. Це онлайн-демонстрація магії народження композиції з рандомних звуків у виконанні Євгена Філатова. Перший випуск присвячений Чернігову.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомі тревел-блогери поділились досвідом в першому випуску україномовного проєкту "Ютубери". Також ми писали про монетизацію від YouTube: скільки отримав блогер з Одеси за 88 млн переглядів.

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