В музыкальном тревел-шоу Синельниковых и The Maneken показали, как звучит Одесса

Съемочная группа тревел-шоу "Как звучит мир… Украина"

"Как звучит мир… Украина" — новое музыкальное тревел-шоу, авторами которого являются творческие супруги Синельниковых. В нем ведущий и композитор Евгений Филатов (The Maneken) ищет уникальные звуки украинских городов. Во втором эпизоде съемочная группа посетила Одессу.

Новый выпуск доступен на YouTube канале "УкрЮтюбПроект".

Подробности

Евгений Филатов посетил множество колоритных мест в Одессе. Ему удалось найти и записать звуки, передающие уникальность этого города. В новом выпуске тревел-шоу зрители могут услышать, как звучит Одесский театр оперы и балета, который входит в пятерку лучших театральных построек мира.

Услышать можно волны пляжа "Ланжерон", крики кружащихся над морем мартинов, а также, как звучит Черное море благодаря уникальному инструменту, на котором композитор Евгений Филатов заиграл с помощью морской воды.

"Звук прибоя — это звук Одессы. Но сейчас Черное море в состоянии войны. И для того, чтобы передать это музыкально, я привез уникальный музыкальный инструмент. Это — юфон. Он напоминает по звучанию музыку с трения бокалов, раздается что-то посередине с органом и виброфоном. Для того чтобы играть, нужно пальцы держать влажными", — рассказал Филатов.

Не обошли создатели шоу и колоритные одесские дворики. Именно в них бушует настоящая жизнь города и здесь Евгений Филатов тоже записал несколько звуков для финального варианта мелодии Одессы.

О проекте

"Как звучит мир... Украина" — совершенно новый формат для нашей страны и мира. Евгений Филатов собирает звуки украинских городов и создает из них мелодию. Авторами шоу стали творческие супруги Евгений и Наталья Синельниковы, пережившие оккупацию в Буче.

Путешествуя по украинским городам во время войны и воздушных тревог, встречаясь с интересными людьми, испытывая старинные инструменты и акустику старинной архитектуры, Евгений Филатов собирал звуки с очень важной, кульминационной для каждого эпизода целью — написать музыку.

Пять городов первого сезона проекта — пять уникальных музыкальных треков, которые будут создаваться на глазах у зрителей и завершать каждую программу. Это онлайн-демонстрация магии рождения композиции по рандомным звукам в исполнении Евгения Филатова. Первый выпуск посвящен Чернигову.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известные тревел-блогеры поделились опытом в первом выпуске украиноязычного проекта "Ютубери". Также мы писали о монетизации от YouTube: сколько получил блогер из Одессы за 88 млн просмотров.