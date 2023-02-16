В музыкальном тревел-шоу Синельниковых и The Maneken показали, как звучит Одесса

Как звучит Одесса: уникальные звуки города в музыкальном тревел-шоу Синельниковых и The Maneken
"Как звучит мир… Украина" — новое музыкальное тревел-шоу, авторами которого являются творческие супруги Синельниковых. В нем ведущий и композитор Евгений Филатов (The Maneken) ищет уникальные звуки украинских городов. Во втором эпизоде съемочная группа посетила Одессу.
Новый выпуск доступен на YouTube канале "УкрЮтюбПроект".
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Подробности
Евгений Филатов посетил множество колоритных мест в Одессе. Ему удалось найти и записать звуки, передающие уникальность этого города. В новом выпуске тревел-шоу зрители могут услышать, как звучит Одесский театр оперы и балета, который входит в пятерку лучших театральных построек мира.
Услышать можно волны пляжа "Ланжерон", крики кружащихся над морем мартинов, а также, как звучит Черное море благодаря уникальному инструменту, на котором композитор Евгений Филатов заиграл с помощью морской воды.
"Звук прибоя — это звук Одессы. Но сейчас Черное море в состоянии войны. И для того, чтобы передать это музыкально, я привез уникальный музыкальный инструмент. Это — юфон. Он напоминает по звучанию музыку с трения бокалов, раздается что-то посередине с органом и виброфоном. Для того чтобы играть, нужно пальцы держать влажными", — рассказал Филатов.
Не обошли создатели шоу и колоритные одесские дворики. Именно в них бушует настоящая жизнь города и здесь Евгений Филатов тоже записал несколько звуков для финального варианта мелодии Одессы.
О проекте
"Как звучит мир... Украина" — совершенно новый формат для нашей страны и мира. Евгений Филатов собирает звуки украинских городов и создает из них мелодию. Авторами шоу стали творческие супруги Евгений и Наталья Синельниковы, пережившие оккупацию в Буче.
Путешествуя по украинским городам во время войны и воздушных тревог, встречаясь с интересными людьми, испытывая старинные инструменты и акустику старинной архитектуры, Евгений Филатов собирал звуки с очень важной, кульминационной для каждого эпизода целью — написать музыку.
Пять городов первого сезона проекта — пять уникальных музыкальных треков, которые будут создаваться на глазах у зрителей и завершать каждую программу. Это онлайн-демонстрация магии рождения композиции по рандомным звукам в исполнении Евгения Филатова. Первый выпуск посвящен Чернигову.
Напомним, ранее мы рассказывали, что известные тревел-блогеры поделились опытом в первом выпуске украиноязычного проекта "Ютубери". Также мы писали о монетизации от YouTube: сколько получил блогер из Одессы за 88 млн просмотров.