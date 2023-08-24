Які фільми вийшли в кінопрокат на День Незалежності України

Кадр з фільму "Довбуш". Фото: Google

Четвер — традиційний день кінопрем’єр в нашій країні. Цього тижня він випав на День Незалежності України. Тож не дивно, що на афішах є постери нових стрічок українського виробництва.

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Довбуш (Україна)

Режисером екшну виступив режисер Олесь Санін. Деякі актори стрічки, а саме Дмитро Вівчарюк та Олег Шульга, пішли на фронт та захищають нашу країну від окупантів. Світова прем'єра відбулась днями на відкритті Одеського міжнародного кінофестивалю, який цього року проходить в Чернівцях.

Події стрічки розвиваються у Карпатах на початку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий — справедливості.

Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша.

День Незалежності (Україна)

Це документальна робота режисера "Наших котиків" і засновника об’єднання "Вавилон’13" Володимира Тихого. Фільм зображує один День Незалежності очима пляжних патрульних, операторки ракетного комплексу, водовоза, мінометника, штурмовика ЗСУ, 14-річної прибиральниці пабу, художниці та народного депутата. Всі ці люди створюють захопливу мозаїку одного дня життя України.

Відплата: Дорога помсти (США)

Бойовик і трилер є римейком однойменної іспано-французької стрічки, що вийшла на екрани 2015 року. У роботі над новим фільмом взяли участь кінематографісти із США, Німеччини, Іспанії та Франції. Головну роль довірили Ліаму Нісону, за плечима якого робота над майже 150 проєктами для великого екрана.

Остання подорож "Деметри" (США)

Фільм жахів є екранізацією одного розділу з роману Брема Стокера "Дракула", написаного 1897 року. Знімальний процес не вдавалося розпочати майже 20 років. Декілька разів мінялися потенційні режисери та виконавці головних ролей. Зйомки розпочалися літом 2021 року в Берліні та продовжилися на Мальті.

Музику до фільму писав Томас Ньюман. Він був номінований на отримання премії "Оскар" 15 разів, проте жодного разу її так і не отримав.

Звіротачки (США)

Тиждень кінопрем'єр потішить і маленьких глядачів. За сюжетом анімаційного фільму, юний Чжи живе разом зі старенькою бабцею. Він завжди відчував себе некомфортно у рідному селі. Тут ніхто нікуди не спішить, лише він невпинно жадає швидкості. Селище сколихнула страшна звістка — його мають зносити. Єдиний шанс врятувати будинок бабусі від знесення — перемогти у заборонених перегонах.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що стала відома дата прем'єри першого фільму про українське IT.