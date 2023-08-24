Какие фильмы вышли в кинопрокат в День Независимости Украины

Кадр из фильма "Довбуш". Фото: Google

Четверг — традиционный день кинопремьер в нашей стране. На этой неделе он пришелся на День Независимости Украины. Неудивительно, что на афишах есть постеры новых лент украинского производства.

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Довбуш (Украина)

Режиссером экшна выступил режиссер Олесь Санин. Некоторые актеры фильма, а именно Дмитрий Вивчарюк и Олег Шульга, ушли на фронт и защищают нашу страну от оккупантов. Мировая премьера состоялась на открытии Одесского международного кинофестиваля, который в этом году проходит в Черновцах.

События фильма развиваются в Карпатах в начале 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой — к справедливости.

Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша.

День Независимости (Украина)

Это документальная работа режиссера "Наших котиков" и основателя объединения "Вавилон'13" Владимира Тихого. Фильм изображает один День Независимости глазами пляжных патрульных, оператора ракетного комплекса, водовоза, минометчика, штурмовика ВСУ, 14-летней уборщицы паба, художницы и народного депутата. Все эти люди создают увлекательную мозаику в один день жизни Украины.

Возмездие: Дорога мести (США)

Боевик и триллер являются римейком одноименной испано-французской ленты, вышедшей на экраны 2015 года. В работе над новым фильмом приняли участие кинематографисты из США, Германии, Испании и Франции. Главную роль доверили Лиаму Нисону, за плечами которого работа над почти 150 проектами для большого экрана.

Последнее путешествие "Деметры" (США)

Фильм ужасов является экранизацией одной главы из романа Брема Стокера "Дракула", написанного в 1897 году. Съемочный процесс не удавалось начать почти 20 лет. Несколько раз менялись потенциальные режиссеры и исполнители главных ролей. Съемки начались лишь летом 2021 года в Берлине и продолжились на Мальте.

Музыку к фильму писал Томас Ньюман. Он был номинирован на получение премии "Оскар" 15 раз, но ни разу ее так и не получил.

Зверотачки (США)

Неделя кинопремьер порадует и маленьких зрителей. По сюжету анимационного фильма, юный Чжи живет вместе со старенькой бабушкой. Он всегда чувствовал себя некомфортно в родном селе. Здесь никто никуда не спешит, только он неустанно жаждет скорости. Поселок потрясло страшное известие — его должны сносить. Единственный шанс спасти дом бабушки от сноса — победить в запрещенной гонке.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что стала известна дата премьеры первого фильма об украинском IT.