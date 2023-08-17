Повернення Джекі Чана, новинка від всесвіту DC та австралійські стрічки: кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Місія на двох". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат виходять шість нових фільмів. Серед них, зокрема, пригодницький бойовик "Синій Жук" та комедія для дорослих "Кудлаті перці".

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Синій Жук (США)

Фантастичний пригодницький бойовик став 14-м фільмом у розширеному кіновсесвіті DC. Робота розпочалася 2018 року. Персонаж вперше з’явився на сторінках коміксів 1939-го році. Загалом Синім Жуком у різні часи ставали різні люди. Гайме Раєс — це третій носій суперсили героя. Його перша поява у коміксах відбулася 2006 року.

За сюжетом він жив у Ель-Пасо (штат Техас, США). Аби надихнутися атмосферою міста, оператор фільму Павел Погожельский спеціально жив там деякий час.

Місія на двох (США, Китай)

Новий фільм з Джекі Чаном у головній ролі повністю знімався у Китаї. У листопаді 2018 року було оголошено, що усі сцени вже відзняті. Невдовзі мала відбутися прем’єра, однак фільм відклали на багато років. Оригінальна версія має два варіанти озвучки — англійською мовою та китайською. Загальний бюджет фільму склав 80 млн доларів.

За сюжетом, неподалік Багдаду є дорога, яку називають "шосе смерті". Для супроводу по ній групи цивільних осіб було найнято колишнього спецназівця Ло Фена. Тут він зустрівся з Крісо. Дуже скоро обидва зрозуміли, що злочинці використали останнього.

Кудлаті перці (США)

Комедійний пригодницький фільм режисера Джоша Ґрінбаума знятий за сценарієм Дена Перро ("Американський вандал"). Попри дитячу та сімейну тематику, стрічці присвоєно рейтинг R. Жарти, якими наповнена комедія, розраховані виключно на дорослу аудиторію.

За сюжетом п’яничка Дук довго намагався позбутися свого пса Реджі і нарешті йому це вдалося. Собака опиняється одна посеред великого міста. Навичок виживання у мегаполісі Реджі зовсім не має, тож добре, що йому зустрілися інші безхатьки. Баг, Меггі та Хантер склали йому компанію у поневіряннях та познайомили із простими радощами безпритульних тварин. Усвідомивши, що Дук ніколи його не любив, Реджі вирішує помститися своєму колишньому господарю.

До дубляжу цієї відривної історії приєдналися українські актори Григорій Бакланов та Тарас Цимбалюк відомі за ролями Лавріна та Карпа Кайдаша в популярному телесеріалі "Спіймати Кайдаша".

Говори до мене (Австралія)

Автори сценарію та режисери фільму жахів — брати близнюки Денні та Майкл Філіппу. Для них це дебют на великому екрані. Нині їм 30 років, а перші свої відео вони почали знімати у 11. Канал братів на YouTube налічує майже 7 млн підписників. Здебільшого на ньому — комедійні короткометражки.

За сюжетом, минуло два роки відколи мама Мії скоїла самогубство. Дівчина майже не спілкується із батьком. Набагато цікавіше їй проводити час із подругою Джейд та її братом Райлі. Разом вони потрапляють на вечірку, де головною розвагою стало спілкування з потойбічними силами. У підлітків є забальзамована рука екстрасенса. Той, хто потискає цю руку, одразу ж починає бачити духів та спілкуватись із ними.

Інші прем'єри

Раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого тижня. Також ми розповідали, що Netflix відклав зйомки четвертого сезону "Відьмака".