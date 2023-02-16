Які відомі акторки перевтілились у діснеївських принцес на кіноекранах

Британська акторка Емма Вотсон зіграла роль Белль у фільмі "Красуня і Чудовисько"

На мультфільмах кінокомпанії Disney виросло не одне покоління. Тож не дивно, що продюсери завдяки сучасним технологіям знімають повнометражні фільми з топовими акторами. Шанувальник з нетерпінням чекають на релізи кінобосів, хто ж зіграє ту чи іншу принцесу.

Новини.LIVE розповість про акторок, які перевтілилися на знімальному майданчику в культових героїнь.

Белль

Зірка фільмів про Гаррі Поттера, британська акторка Емма Вотсон зіграла роль Белль у фільмі "Красуня і Чудовисько", який вийшов на екрани 2017 року. Стрічка зібрала у світовому кінопрокаті рекордні 1 млрд 260 млн доларів з кошторисом у 160 млн доларів.

Мулан

Повнометражний фільм про китайську красуню вийшов на екрани 2020 року. Кіноверсією персонажа стала китайська акторка Лю Іфей. Фільм провалився у світовому прокаті. При бюджеті у 200 млн доларів він зібрав всього 70 млн доларів.

Попелюшка

В однойменному фільмі 2015 року головну роль зіграла британська акторка Лілі Джеймс. Стрічка зібрала у світовому прокаті 543 млн доларів, тоді як кінобоси витратили на виробництво 95 млн.

Жасмін

На роль цієї принцеси було обрано британську акторку Наомі Скотт. Кіноверсію відомої казки "Аладдін" глядачі побачили у 2019 році. Стрічка зібрала у світовому прокаті 1 млрд 54 млн доларів.

Білосніжка

Цій діснеївській красуні кінобоси 2012 року присвятили одразу два високобюджетні фільми. В першому, "Білосніжка: Помста гномів", головну роль зіграла акторка Лілі Коллінз. Фільм ледь вийшов в нуль у світовому прокаті, бо зібрав 166 млн доларів при бюджеті у 85 млн.

Того ж року в Білосніжку перевтілилась зірка франшизи "Сутінки", акторка Крістен Стюарт. Стрічка "Білосніжка та мисливець" змогла трохи заробити у світовому прокаті. Збори склали 393 млн доларів при бюджеті у 170 млн.

Аріель

Нова "Русалонька" вийде в прокат вже в травні цього року. У фільмі роль Аріель виконала Голлі Бейлі. Чим спричинила шквал критики у соцмережах через колір шкіри.

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