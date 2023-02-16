Які відомі акторки перевтілились у діснеївських принцес на кіноекранах: фотопідбірка
На мультфільмах кінокомпанії Disney виросло не одне покоління. Тож не дивно, що продюсери завдяки сучасним технологіям знімають повнометражні фільми з топовими акторами. Шанувальник з нетерпінням чекають на релізи кінобосів, хто ж зіграє ту чи іншу принцесу.
Новини.LIVE розповість про акторок, які перевтілилися на знімальному майданчику в культових героїнь.
-
Україна націоналізувала заводи російського олігарха Дерипаски на 10 млрд грн
-
Експертка розказала, що потрібно для приходу інвестицій в Україну під час війни
-
Ніколенко вимагає від Financial Times розслідувати їх наклеп про торгівлю зброєю Україною
-
Експерт розказав, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни
-
Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки
-
Як носити тренчі цієї весни: поради модних експертів
-
Поповнення в Одеському зоопарку: у кого ще з'явилося потомство
-
На півночі України можливі серйозні підтоплення: синоптики спрогнозували погоду на завтра
-
Хаві та Ерік Тен Хаг здивували стартовими складами на матч Ліги Європи "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"
-
Три знаки зодіаку спіткає хвиля розчарувань вже найближчими днями
Белль
Зірка фільмів про Гаррі Поттера, британська акторка Емма Вотсон зіграла роль Белль у фільмі "Красуня і Чудовисько", який вийшов на екрани 2017 року. Стрічка зібрала у світовому кінопрокаті рекордні 1 млрд 260 млн доларів з кошторисом у 160 млн доларів.
Мулан
Повнометражний фільм про китайську красуню вийшов на екрани 2020 року. Кіноверсією персонажа стала китайська акторка Лю Іфей. Фільм провалився у світовому прокаті. При бюджеті у 200 млн доларів він зібрав всього 70 млн доларів.
Попелюшка
В однойменному фільмі 2015 року головну роль зіграла британська акторка Лілі Джеймс. Стрічка зібрала у світовому прокаті 543 млн доларів, тоді як кінобоси витратили на виробництво 95 млн.
Жасмін
На роль цієї принцеси було обрано британську акторку Наомі Скотт. Кіноверсію відомої казки "Аладдін" глядачі побачили у 2019 році. Стрічка зібрала у світовому прокаті 1 млрд 54 млн доларів.
Білосніжка
Цій діснеївській красуні кінобоси 2012 року присвятили одразу два високобюджетні фільми. В першому, "Білосніжка: Помста гномів", головну роль зіграла акторка Лілі Коллінз. Фільм ледь вийшов в нуль у світовому прокаті, бо зібрав 166 млн доларів при бюджеті у 85 млн.
Того ж року в Білосніжку перевтілилась зірка франшизи "Сутінки", акторка Крістен Стюарт. Стрічка "Білосніжка та мисливець" змогла трохи заробити у світовому прокаті. Збори склали 393 млн доларів при бюджеті у 170 млн.
Аріель
Нова "Русалонька" вийде в прокат вже в травні цього року. У фільмі роль Аріель виконала Голлі Бейлі. Чим спричинила шквал критики у соцмережах через колір шкіри.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найромантичніші мультфільми кінокомпанії Disney, які змусять вас повірити в любов.