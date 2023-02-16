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Какие известные актрисы превратились в диснеевских принцесс на киноэкранах: фотоподборка

16 февраля 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Какие известные актрисы превратились в диснеевских принцесс на киноэкранах
Британская актриса Эмма Уотсон сыграла роль Белль в фильме "Красавица и Чудовище"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На мультфильмах кинокомпании Disney выросло не одно поколение. Неудивительно, что продюсеры благодаря современным технологиям снимают полнометражные фильмы с топовыми актерами. Поклонники с нетерпением ждут релизов кинобоссов, кто же сыграет ту или иную принцессу.

Новини.LIVE расскажет об актрисах, которые превратились на съемочной площадке в культовых героинь.

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Белль

Звезда фильмов о Гарри Поттере, британская актриса Эмма Уотсон сыграла роль Белль в фильме "Красавица и Чудовище", вышедшем на экраны 2017 года. Лента собрала в мировом кинопрокате рекордные 1 млрд 260 млн долларов со сметой в 160 млн долларов.

Мулан

Полнометражный фильм о китайской красавице вышел на экраны 2020 года. Киноверсией персонажа стала китайская актриса Лю Ифей. Фильм провалился в мировом прокате. При бюджете в 200 млн долларов он собрал всего 70 млн долларов.

Золушка

В одноименном фильме 2015 года главную роль сыграла британская актриса Лили Джеймс. Лента собрала в мировом прокате 543 млн долларов, тогда как кинобоссы потратили на производство 95 млн долларов.

Жасмин

На роль этой принцессы была избрана британская актриса Наоми Скотт. Киноверсию известной сказки "Аладдин" зрители увидели в 2019 году. Лента собрала в мировом прокате 1 млрд 54 млн долларов.

Белоснежка

Этой диснеевской красавице кинобоссы в 2012 году посвятили сразу два высокобюджетных фильма. В первом, "Белоснежка: Месть гномов", главную роль сыграла актриса Лили Коллинз. Фильм едва вышел в ноль в мировом прокате, потому что собрал 166 млн долларов при бюджете в 85 млн.

В том же году в Белоснежку превратилась звезда франшизы "Сумерки", актриса Кристен Стюарт. Лента "Белоснежка и охотник" смогла немного заработать в мировом прокате. Сборы составили 393 млн долларов при бюджете в 170 млн.

Ариэль

Новая "Русалочка" выйдет в прокат уже в мае этого года. В фильме роль Ариэль исполнила Холли Бэйли. Чем повлекла шквал критики в соцсетях из-за цвета кожи.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых романтичных мультфильмах кинокомпании Disney, которые заставят вас поверить в любовь.

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