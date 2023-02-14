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Найромантичніші мультфільми кінокомпанії Disney, які змусять вас повірити в любов

14 лютого 2023 21:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Найромантичніші мультфільми кінокомпанії Disney, які змусять вас повірити в любов
Кінокомпанія Disney випустила чимало романтичних анімаційних фільмів
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У найромантичніший день року мільйони закоханих і просто романтиків передивляються фільми про любов, які стали класикою. Історії героїв стрічок надихають та не дають вірі у прекрасне загубитися в життєвих реальностях. 

Новини.LIVE пропонує згадати найромантичніші анімаційні фільми кінокомпанії Disney.

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Горбань із Нотр-Дама (1996)

Фільм заснований на романі Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері", але до сюжету був внесений ряд змін. Дія концентрується на Есмеральді, красивій циганці-танцівниці, Фролло, сильному і впливовому судді, який переслідує її і таємно закоханий, горбані Квазімодо, який дзвонить у дзвін у соборі Паризької Богоматері, і молодому капітанові Фебе, який також закоханий в Есмеральду.

Красуня і чудовисько (1991)

Це анімаційний фільм на основі однойменної французької народної казки. У 2006 році був занесений до списку найкращих американських фільмів-мюзиклів за версією Американського інституту кіномистецтва. 

Попри те, що історія кохання Бель і чудовиська почалася досить похмуро, вона все ж надихає бути завжди добрими та переконатися, що ніколи не пізно змінити себе та своє життя на краще.

Принцеса і Жаба (2009)

Офіціантка Тіана з французького кварталу Нового Орлеана, завдяки випадку переодягнена в маскарадний костюм принцеси, зустрічає принца Навіна, якого чаклун доктор Фасільє перетворив на жабу. На прохання принца великодушна Тіана цілує його, але оскільки вона не справжня принцеса, заклинання спрацьовує навпаки, і Тіана сама перетворюється на жабу. Блукаючи по болотах, герої зустрічають алігатора Луїса, що грає джаз, а також веселого світлячка Рея.

Геркулес (1997)

Заснований на міфах про Геракла, сина Зевса та персонажа давньогрецької міфології. Є тридцять п'ятим анімаційним фільмом студії Дісней та восьмий анімаційним фільмом у період Ренессансу Діснею.

Історія Геракла розповідає про його пригоди, коли молодий чоловік намагається довести, що він справжній герой, тож він подорожує Грецією, щоб перемогти найстрашніших істот, яких тільки може знайти. Під час своїх пригод він зустрічає Мег, і хоча їхні стосунки починаються з обману та брехні, з часом перетворюються на прекрасний роман, який також допомагає Гераклові стати справжнім і самовідданим героєм.

Алладін (1992)

Це чарівна історія про кохання з першого погляду, яка вчить своїх глядачів, що вони ніколи не повинні намагатися приховати, ким вони є насправді, тому що потрібні люди полюблять їх за це. Історія розповідає про пригоди Аладдіна після того, як він закохується в принцесу Жасмін і намагається змусити її закохати себе в себе, прикидаючись принцом за допомогою Джина.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що стрімінгова компанія Netflix опублікувала трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів". Також ми писали, що Disney анонсував нові частини мультфільмів "Крижане серце", "Зоотрополіс" та "Історія іграшок".

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