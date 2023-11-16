Як змінилися зірки Беверлі-Гіллз, 90210 за 33 роки — зараз їх не впізнати

Актори культового серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210". Фото: Pinterest

У далекому 1990 році на екрани вперше вийшов телесеріал "Беверлі-Гіллз, 90210", який одразу ж отримав чималу любов від глядачів. За десять сезонів серіал, в якому йдеться про життя підлітків і порушення важливих тем, став культовим, а його актори — справжніми зірками.

Новини.LIVE показує, який вигляд мають зірки "Беверлі-Гіллз, 90210" через 33 роки з моменту виходу серіалу.

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Джейсон Прістлі

Американсько-канадський актор Джейсон Прістлі зіграв головну роль Брендона Волша у 1990 році, а вже незабаром йому буде 54 роки. Красень підкорив не одну сотню жіночих сердець, але його продовжили сприймати виключно як Брендона Волша, через що в нього навіть була депресія.

Актор Джейсон Прістлі у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і зараз. Фото: Pinterest

Шеннен Догерті

Американська акторка зіграла одну з головних ролей Бренди Волш, втім, після четвертого сезону вона пішла з серіалу. Кажуть, що продюсери не планували прибирати героїню, але не змогли працювати з Догерті через її складний характер. Зараз вона ніде не знімається, але має четверту стадію раку молочної залози, який вперше діагностували у неї в 2015 році.

Акторка Шеннен Догерті у молодості та зараз. Фото: Pinterest

Дженні Гарт

На момент зйомок серіалу Дженні Гарт була головною красунею серіалу Келлі Тейлор, а зараз їй вже 51 рік. Попри велику популярність, яку їй принесли десять сезонів серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", вона не отримала нових пропозицій. Зараз вона виховує трьох доньок від першого шлюбу з третім чоловіком.

Акторка Дженні Гарт у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і сьогодні. Фото: Pinterest

Браян Остін Грін

17-річний Браян Остін Грін грав роль Девіда Сільвера, учня молодших класів, який постійно хотів подружитися зі школярами старших класів. Якщо шанувальники серіалу знають його як Девіда Сільвера, то ті, хто не дивився його, впізнають його як колишнього Меган Фокс, яка була на 13 років молодшою за нього.

Колишній Меган Фокс у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і через 33 роки. Фото: Pinterest

Торі Спеллінг

Акторка Торі Спеллінг, якій на момент зйомок було лише 17 років, потрапила до серіалу на роль Донни Мартін завдяки батькові-продюсеру. У стрічці акторка була найкращою подругою Келлі Тейлор, яку зіграла Дженні Гарт. До речі, їхня дружба стала реальною і досі продовжується. Зараз вона разом зі своїм чоловіком виховує п’ятьох дітей.

Торі Спеллінг 33 роки тому і зараз. Фото: Pinterest

Габріель Картеріс

На початок зйомок акторці Габріель Картеріс було 29 років, але вона чудово зіграла роль сором’язливої редакторки шкілької газети Андреа Цукерман, яка була шалено закохана у Брендона Волша. Хоча зараз акторка не з’являється у кадрі, у 2016 році вона посіла місце президента Гільдії акторів США.

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Габріель Картеріс тоді і зараз. Фото: Pinterest

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