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Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" та ексчоловік Меган Фокс підстригся налисо: фото

6 серпня 2023 11:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" та ексчоловік Меган Фокс підстригся налисо: фото
Американський актор Браян Остін Грін. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор Браян Остін Грін, який відомий, зокрема, завдяки ролі Девіда Сільвера в телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" кардинально змінив образ. 50-річний ексчоловік Меган Фокс підстригся налисо.

Відповідне фото з’явилось в його Instagram.

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50-річний актор опублікував селфі, на якому він позує з мінімумом волосся та щетини на обличчі. Браян вимкнув коментарі, аби не наражати себе на хейт. Останнім часом Грін візуально почав змінюватися, а шанувальники популярного серіалу закидають зірці, що той перестав за собою доглядати. 

Цього разу голлівудський красунчик випередив запитання, навіщо він це зробив, та повідомив — зміни в зовнішності зробив для одного з проєктів.

"Це для роботи. Оскільки люди, здається, хочуть прокоментувати свою думку щодо цього. Просто ділюся", — написав актор та поставив наприкінці смайлик. 

На задньому фото можна побачити спільне фото актора з переможницею 27 сезону американської адаптації шоу "Танці з зірками", австралійською танцівницею Шарною Берджесс. Браян почав зустрічатися з нею під час пандемії коронавірусу. В червні минулого року в зіркової пари народився хлопчик, якого назвали Зейном.  Також Остін Грін є батьком трьох синів від Меган Фокс, з якою був разом 17 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що  розлючена Меган Фокс відповіла на критику прихильників. Також ми розповідали, що Меган Фокс ледь не постраждала у парку розваг.

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