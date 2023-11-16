Как изменились звезды Беверли-Хиллс, 90210 за 33 года — сейчас их не узнать

Актеры культового сериала "Беверли-Хиллс, 90210". Фото: Pinterest

В далеком 1990 году на экраны впервые вышел телесериал "Беверли-Хиллс, 90210", который сразу же получил немалую любовь от зрителей. За десять сезонов сериал, в котором говорится о жизни подростков и нарушении важных тем, стал культовым, а его актеры — настоящими звездами.

Новини.LIVE показывает, как выглядят звезды "Беверли-Хиллс, 90210" спустя 33 года с момента выхода сериала.

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Джейсон Пристли

Американско-канадский актер Джейсон Пристли сыграл главную роль Брэндона Уолша в 1990 году, а вскоре ему будет 54 года. Красавец покорил не одну сотню женских сердец, но его продолжили воспринимать исключительно как Брендона Уолша, из-за чего у него была депрессия.

Актер Джейсон Пристли в сериале "Беверли-Хиллс, 90210" и сейчас. Фото: Pinterest

Шеннен Доэрти

Американская актриса сыграла одну из главных ролей Бренды Уолш, однако, после четвертого сезона она ушла из сериала. Говорят, что продюсеры не планировали убирать героиню, но не смогли работать с Доэрти из-за ее сложного характера. Сейчас она нигде не снимается, но имеет четвертую стадию рака молочной железы, который впервые диагностировали у нее в 2015 году.

Актриса Шеннен Доэрти в молодости и сейчас. Фото: Pinterest

Дженни Гарт

На момент съемок сериала Дженни Гарт была главной красавицей сериала Келли Тейлор, а сейчас ей уже 51 год. Несмотря на большую популярность, которую ей принесли десять сезонов сериала "Беверли-Хиллс, 90210", она не получила новых предложений. Сейчас она воспитывает троих дочерей от первого брака с третьим мужчиной.

Актриса Дженни Гарт в сериале "Беверли-Хиллс, 90210" и сегодня. Фото: Pinterest

Брайан Остин Грин

17-летний Брайан Остин Грин играл роль Дэвида Сильвера, ученика младших классов, который постоянно хотел подружиться со школьниками старших классов. Если поклонники сериала знают его как Дэвида Сильвера, то те, кто не смотрел его, узнают его как бывшего Меган Фокс, которая была на 13 лет моложе его.

Бывший Меган Фокс в сериале "Беверли-Хиллс, 90210" и 33 года спустя. Фото: Pinterest

Тори Спеллинг

Актриса Тори Спеллинг, которой на момент съемок было всего 17 лет, попала в сериал на роль Донны Мартин благодаря отцу-продюсеру. В ленте актриса была лучшей подругой Келли Тейлор, которую сыграла Дженни Гарт. Кстати, их дружба стала реальной и продолжается до сих пор. Сейчас она вместе со своим мужем воспитывает пятерых детей.

Тори Спеллинг 33 года назад и сейчас. Фото: Pinterest

Габриэль Картерис

К началу съемок актрисе Габриэль Картерис было 29 лет, но она прекрасно сыграла роль застенчивой редакторши школьной газеты Андреа Цукерман, которая была безумно влюблена в Брендона Уолша. Хотя сейчас актриса не появляется в кадре, в 2016 году она заняла место президента Гильдии актеров США.

Звезда сериала "Беверли-Хиллс, 90210" Габриэль Картерис тогда и сейчас. Фото: Pinterest

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