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"Це його вибір": Ігор Кондратюк раптово захистив Олега Винника від хейтерів

21 липня 2023 10:54
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ігор Кондратюк став на захист Олега Винника, який зараз за кордоном – його вибір
Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк на інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк висловився стосовно співака Олега Винника. Український ведучий висловив свою думку стосовно того, що улюбленець жінок виїхав за кордон та не повернувся до України під час повномасштабної війни.

Про це Ігор Кондратюк повідомив під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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За словами українського продюсера, він ще не встиг подивитися інтерв’ю Олега Винника, яке він давав вперше з початку повномасштабної війни. Але відомий продюсер вважає, що поїхати з України є вибором кожної людини.

Игорь Кондратюк и Слава Демин
Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк на інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скріншот з YouTube

"Він до війни поїхав за кордон, це його вибір. Кожен глядач знає, що сказати про цей вибір. Один може сказати, що це не по-чоловічому, інший скаже "А що він може, крім того як співати?"", — заявив український телеведучий.

Крім того, Ігор Кондратюк згадав, як він на початку війни біг від бомб та ракет до Львова. Він зазначив, що тоді його сім’ю зупинили на КПП, де військові запитали про місце, до якого вони прямують. 

"Військовий каже мені: "Давайте без крайнощів". Я вмію воювати, ви вмієте робити телевізійні програми, я цього робити не маю. Мораль яка? Їдьте до Львова, а якщо дійде і до Львова, то їдьте за кордон. Я кажу йому, що це ж не по-чоловічому. А він відповідає: "Ось ми переможемо, а всі, хто робив телебачення, програми, співали і танцювали, помруть. І що ми будемо робити? Дивитися російське телебачення"", — згадав розмову з військовим на КПП Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, ми писали про те, що український продюсер Ігор Кондратюк згадав, як Олег Винник мало не відправив його під суд. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Ігор Кондратюк згадав цікавий момент часів Віктора Януковича. 

Також ми повідомляли про те, що продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розповів про майбутнє співачки Ані Лорак.

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