Наймодніші стрижки для кучерявого волосся 2026: варіанти з фото

Власницям кучерів не треба пояснювати, як це — роками шукати свою ідеальну зачіску. На щастя, сучасна б'юті-індустрія нарешті відійшла від стандартів "стригти всіх під одну лінійку". Зараз у тренді природна текстура, а стилісти навчилися працювати з локонами так, щоб вони класно тримали форму навіть без тривалого укладання зранку.

Wolf cut

Ця зачіска буквально підірвала соцмережі пару років тому, але, всупереч усім прогнозам, так і не вийшла з моди. Навпаки, вона стала базою. Сьогодні її просять у салонах дівчата різного віку та з абсолютно різною структурою волосся. Чому вона така популярна? Бо вона реально працює. Багатошаровість і легкий хаос дозволяють кучерям розкритися на повну, створюють крутий об'єм на маківці і водночас прибирають зайву важкість на кінчиках.

Текстурний боб

Якщо хочеться чогось більш стриманого, то це ідеальний варіант. На кучерявому волоссі боб має дуже жіночний вигляд. Можна зробити його в один зріз по всьому периметру, а можна додати кілька ледь помітних шарів біля обличчя, щоб гарно обрамити вилиці. Великий плюс такої стрижки — вона практично не вимагає зусиль під час укладання.

Піксі

Для тих, хто готова до кардинальних змін і не боїться відкривати обличчя. Коротка довжина на пружних, дрібних кучерях — це взагалі окремий вид мистецтва. Зачіска виходить об'ємною, грайливою і дуже свіжою.

І запамʼятайте, що текстуруючий сольовий спрей у тандемі з легкою пінкою творять дива — з'явиться і потрібний об'єм, і чіткість.

