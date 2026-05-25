Яку стрижку зробити на хвилясте волосся: приклади з фото

Дата публікації: 25 травня 2026 15:34
Наймодніші стрижки для кучерявого волосся 2026: варіанти з фото
Дівчина з хвилястим волоссям. Фото: magnific

Власницям кучерів не треба пояснювати, як це — роками шукати свою ідеальну зачіску. На щастя, сучасна б'юті-індустрія нарешті відійшла від стандартів "стригти всіх під одну лінійку". Зараз у тренді природна текстура, а стилісти навчилися працювати з локонами так, щоб вони класно тримали форму навіть без тривалого укладання зранку.

Новини.LIVE поділиться ідеями для стрижок, які ідеально підкреслять ваші завитки цього сезону.

Wolf cut

Ця зачіска буквально підірвала соцмережі пару років тому, але, всупереч усім прогнозам, так і не вийшла з моди. Навпаки, вона стала базою. Сьогодні її просять у салонах дівчата різного віку та з абсолютно різною структурою волосся. Чому вона така популярна? Бо вона реально працює. Багатошаровість і легкий хаос дозволяють кучерям розкритися на повну, створюють крутий об'єм на маківці і водночас прибирають зайву важкість на кінчиках. 

Найпопулярніша стрижка, що підійде кучерявому волоссю
Wolf cut. Фото з Instagram

Текстурний боб

Якщо хочеться чогось більш стриманого, то це ідеальний варіант. На кучерявому волоссі боб має дуже жіночний вигляд. Можна зробити його в один зріз по всьому периметру, а можна додати кілька ледь помітних шарів біля обличчя, щоб гарно обрамити вилиці. Великий плюс такої стрижки — вона практично не вимагає зусиль під час укладання.

Боб підійде і кучерявому волоссю
Боб на хвилясте волосся. Фото з Instagram

Піксі

Для тих, хто готова до кардинальних змін і не боїться відкривати обличчя. Коротка довжина на пружних, дрібних кучерях — це взагалі окремий вид мистецтва. Зачіска виходить об'ємною, грайливою і дуже свіжою.

Стрижка, яка може бути різною
Піксі. Фото з Instagram

І запамʼятайте, що текстуруючий сольовий спрей у тандемі з легкою пінкою творять дива — з'явиться і потрібний об'єм, і чіткість.

Юлія Радар
Юлія Радар
