Стрижка під будь-яку структуру волосся і форму обличчя: тренди

Стрижка. Фото: magnific

Ідеальна зачіска — це як хороша кава зранку: піднімає настрій і додає впевненості. Але знайти стрижку, яка б пасувала до форми обличчя і не вимагала багато часу перед дзеркалом, — квест ще той. На щастя, є три перевірені часом варіанти. Вони пасують практично всім.

Новини.LIVE з посиланням на ТСН розповість про стрижки, які візуально освіжають та омолоджують.

Подовжений боб

Якщо не хочеться стригтися занадто коротко, але душа просить змін — це ідеальний компроміс. Довжина до плечей або трохи нижче творить дива: вона візуально робить обличчя стрункішим, витягує силует і гарно підкреслює лінію скул.

Плюс лонг-бобу в тому, що він підійде і рівному, і кучерявому волосі. Тонким пасмам він додає щільності та візуального об'єму, а важке чи неслухняне волосся робить більш піддатливим. Стрижка вже давно вийшла за рамки тимчасових трендів і стала базовою класикою, яка не потребує складного стайлінгу щоранку.

Лонг-боб. Фото з Instagram

Текстурний каскад

Це справжній рятівник для дівчат, яким постійно не вистачає об'єму. Каскад вирішує цю проблему за рахунок плавних переходів довжини. Пасма різного рівня створюють рух і легкість. Волосся здається густішим. Окрім того, м'які локони біля обличчя працюють як природний фотофільтр — вони згладжують гострі кути, пасують до будь-якої форми голови і роблять образ легким, невимушеним та по-хорошому грайливим.

Читайте також:

Каскад. Фото з Instagram

Піксі з довгим чубчиком

Хто сказав, що коротка стрижка — це обмеження? Варіант піксі з подовженим чубчиком доводить протилежне. Це вибір для тих, хто любить стиль, комфорт і легке бунтарство.

Ще стилісти радять зробити акцент на чубчику. Завдяки йому можна легко коригувати пропорції:

приховати високий лоб;

відволікти увагу від мімічних зморшок навколо очей;

зробити акцент на губах чи очах.

За рахунок короткої потилиці та об'єму на маківці зачіска чудово тримає форму, навіть якщо у вас тонке волосся. Вона однаково гарний вигляд буде мати як на прямих пасмах, так і на легких хвилях, додаючи образу французького шику та сміливості.

Піксі з чубчиком. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, який колір волосся обрати, якщо ваша задача мати молодший вигляд. Правильний відтінок вирішує все.

Також ми повідомляли, які зачіски зробити влітку, якщо хочете захистити волосся від сонця. До того ж, вони мають стильний вигляд.