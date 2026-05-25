Самые модные стрижки для кудрявых волос 2026: варианты с фото

Обладательницам кудрей не надо объяснять, как это — годами искать свою идеальную прическу. К счастью, современная бьюти-индустрия наконец-то отошла от стандартов "стричь всех под одну линейку". Сейчас в тренде естественная текстура, а стилисты научились работать с локонами так, чтобы они классно держали форму даже без длительной укладки с утра.

Wolf cut

Эта прическа буквально взорвала соцсети пару лет назад, но, вопреки всем прогнозам, так и не вышла из моды. Наоборот, она стала базой. Сегодня ее просят в салонах девушки всех возрастов и с абсолютно разной структурой волос. Почему она так популярна? Потому что она реально работает. Многослойность и легкий хаос позволяют кудрям раскрыться на полную, создают крутой объем на макушке и одновременно убирают лишнюю тяжесть на кончиках.

Текстурный боб

Если хочется чего-то более сдержанного, то это идеальный вариант. На вьющихся волосах боб выглядит очень женственно. Можно сделать его в один срез по всему периметру, а можно добавить несколько едва заметных слоев у лица, чтобы красиво обрамить скулы. Большой плюс такой стрижки — она практически не требует усилий во время укладки.

Пикси

Для тех, кто готов к кардинальным переменам и не боится открывать лицо. Короткая длина на упругих, мелких кудрях — это вообще отдельный вид искусства. Прическа получается объемной, игривой и очень свежей.

И запомните, что текстурирующий солевой спрей в тандеме с легкой пенкой творят чудеса — появится и нужный объем, и четкость.

