Какую стрижку сделать на волнистые волосы: примеры с фото

Какую стрижку сделать на волнистые волосы: примеры с фото

Дата публикации 25 мая 2026 15:34
Самые модные стрижки для кудрявых волос 2026: варианты с фото
Девушка с волнистыми волосами. Фото: magnific

Обладательницам кудрей не надо объяснять, как это — годами искать свою идеальную прическу. К счастью, современная бьюти-индустрия наконец-то отошла от стандартов "стричь всех под одну линейку". Сейчас в тренде естественная текстура, а стилисты научились работать с локонами так, чтобы они классно держали форму даже без длительной укладки с утра.

Новини.LIVE поделится идеями для стрижек, которые идеально подчеркнут ваши завитки в этом сезоне.

Wolf cut

Эта прическа буквально взорвала соцсети пару лет назад, но, вопреки всем прогнозам, так и не вышла из моды. Наоборот, она стала базой. Сегодня ее просят в салонах девушки всех возрастов и с абсолютно разной структурой волос. Почему она так популярна? Потому что она реально работает. Многослойность и легкий хаос позволяют кудрям раскрыться на полную, создают крутой объем на макушке и одновременно убирают лишнюю тяжесть на кончиках.

Найпопулярніша стрижка, що підійде кучерявому волоссю
Wolf cut. Фото из Instagram

Текстурный боб

Если хочется чего-то более сдержанного, то это идеальный вариант. На вьющихся волосах боб выглядит очень женственно. Можно сделать его в один срез по всему периметру, а можно добавить несколько едва заметных слоев у лица, чтобы красиво обрамить скулы. Большой плюс такой стрижки — она практически не требует усилий во время укладки.

Боб підійде і кучерявому волоссю
Боб на волнистые волосы. Фото из Instagram

Пикси

Для тех, кто готов к кардинальным переменам и не боится открывать лицо. Короткая длина на упругих, мелких кудрях — это вообще отдельный вид искусства. Прическа получается объемной, игривой и очень свежей.

Стрижка, яка може бути різною
Пикси. Фото из Instagram

И запомните, что текстурирующий солевой спрей в тандеме с легкой пенкой творят чудеса — появится и нужный объем, и четкость.

Юлия Радар - Редактор
Юлия Радар
