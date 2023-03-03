ТОП-знаменитостей, которым не мешает лысина

Знаменитости, которые не стесняются своей лысины

Высокий, подкачанный, харизматичный мужчина — именно так большинство представляют себе секс-символа. Наличие волос на голове в этом списке не играет первоочередную роль. Многие знаменитости покорили сердца миллионов и без шевелюры.

Новини.LIVE расскажет о звездах, лысина которых стала частью их образа.

Вин Дизель

Американского актера Вина Дизеля сложно представить с шевелюрой. Большинство жизни кинозвезда тщательно бреет волосы на голове. Впервые, под ноль Вин подстригся, когда устроился в ночной клуб телохранителем. Тогда Дизелю показалось, что без волос он будет выглядеть более серьезно и мужественно. А чуть позже решил обезопасить себя от преждевременного облысения.

"Мы все рано или поздно потеряем волосы. Поэтому лучше сделать этот выбор как можно раньше. Позже никто не будет обвинять вас в этом решении. Потому что это будет ваш фирменный стиль", — рассказал в одном из интервью звезда франшизы "Форсаж".

Стратегия сработала. Продюсеры стали почаще приглашать Дизеля на съемки. Лишь в нескольких фильмах, как, например, в трагикомедии "Признайте меня виновным", актер появился в кадре с шевелюрой. Узнать его практически невозможно. Поэтому после съемок Дизель быстро возвращался к привычному имиджу.

Другие звезды "Форсажа"

Еще одна звезда популярной франшизы, Дуэйн "Скала" Джонсон, начал бриться налысо еще в молодости. Тогда он профессионально занимался рестлингом, и волосы на ринге только мешали. Правда, дебютировал "Скала" в фильме "Мумия возвращается" все-таки с шевелюрой. Да и в других картинах, как, например, "Геракл", Дуэйн появляется в париках. Ведь отращивать волосы, один из самых высокооплачиваемых актеров мира, совсем не намерен.

Таких планов не было и у его друга, английского актера Джейсона Стейтема. Который также снимался в "Форсаже". Кинозвезда начал лысеть, поэтому взял в руки бритву. Что только сыграло ему руку. Иногда, правда, Джейсона все же можно увидеть на красной дорожке с редеющей шевелюрой.

Брюс Уиллис

В культовом фильме "Пятый элемент" американский актер еще красовался своими волосами. Однако недолго. Звезда начал стремительно лысеть. Первоначально Брюс регулярно посещал трихолога. Знаменитость перепробовал почти все методы, чтобы восстановить пышные волосы.

Но в конце концов он побрился в 2006 году на съемках "Крепкого орешка 4". Так Брюс решил поддержать всех мужчин, теряющих волосяной покров.

"Лысина — моя визитная карточка. Не понимаю людей, которые смеются над лысыми. Мне она придала узнаваемости, а моим ролям — статусности", — сказал в одном из интервью Брюс.

Евгений Кошевой

Звезда "Квартала 95" хорошо помнит день, когда впервые побрил голову. Это произошло 25 мая 2001 года. Кошевой сделал это ради двух номеров, которые в итоге так и не вошли в телевизионную версию. По словам Евгения, решение сказать шевелюре "адиос" принимал не он, а старшие товарищи.

"Сделал это ради искусства и ни разу об этом не пожалел. Эта фишка определенным образом тоже "приложила руку" к моей популярности. Теперь я брею голову регулярно — раз в три дня. Если бы впервые делал это сейчас, то, конечно, снял все на телефон. Но тогда денег на него не было, и не только на него. Студент был как-никак", — рассказывал в интервью Кошевой.

В украинском шоу-бизнесе гораздо меньше знаменитостей, которые не стесняются облысения. Среди них хореограф Влад Яма. Участник многих талантов шоу, в середине нулевых сомневался, стоит ли ему брить голову. Влад тогда считал, что ждя бального танцора это недопустимо. Но решил рискнуть. И не ошибся. По крайней мере, об этом говорит количество поклонников хореографа.

Интересный рейтинг

Недавно искусственный интеллект Reboot презентовал рейтинг самых красивых лысых мужчин среди знаменитостей. При этом учитывались сразу несколько критериев: правило золотого сечения, рост и отзывы в соцсетях.

10. Майк Тайсон

9. Дуэйн Джонсон

8. Джо Роган

7. Брюс Уиллис

6. Джейсон Стейтем

5. принц Уильям

4. Питбуль

3. Шемар Мур

2. Стэнли Туччи

А вот лидером стал уже известный нам Вин Дизель. Кстати, его лысина оказалась не только самой привлекательной, но и самой блестящей — ей был присвоен самый высокий показатель.

Напомним, ранее мы рассказывали, что фильм кинокомпании Universal Pictures "Форсаж 10" станет самым дорогим во франшизе. Продюсеры увеличили бюджет блокбастера до 340 млн долларов. Также мы писали, что Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о неизлечимой деменции.