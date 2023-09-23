Яніна Соколова "розгромила" зрадницю Тодоренко за нове шоу в Росії

Шоувумен Регіна Тодоренко. Фото: Google

У соцмережах активно демонструють промо до нового російського пропагандистського шоу, однією з ведучих яких стала уродженка Одеси Регіна Тодоренко. Мовчазна телеведуча подорожує містами країни-терориста, називає РФ батьківщиною та продовжує мовчати про війну в Україні. Окреме відео про зрадницю записала журналістка, блогерка Яніна Соколова.

Воно доступне для перегляду на її YouTube-каналі.

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Блогерка розповіла про тревел-шоу "Руссо-Экспрессо", яке дуже нагадує відомий український проєкт "Орел і Решка", який тривалий час вела Тодоренко. Співведучим Регіни у новому пропагандистському шоу став місцевий співак та шоумен Тімур Родрігез.

Соколова в шоці від того, як Тодоренко вихваляє російські міста і продовжує мовчати про рідну Одесу.

"Українка в Росії розповідає про "Родіну-матушку". Сочі, наприклад, Регіна називає російською Рів’єрою, а Астрахань — південною Венецією та ікорно-кавуновою столицею Росії… Якщо зайти в Instagram, то там вона співає оди російським містам, які відвідала під час знімань. Ось як "закрутила і закохала її Тюмень". Не закрутила, і не вразила, і не закохала, схоже, Регіну її рідна країна. Взагалі доля рідної країни їй пофіг. Вперто мовчить про злочини РФ проти України. При тому, що батьки ведучої продовжують жити в Одесі, і знають все достеменно про обстріли", — зазначила Соколова.

Яніна наголосила, що порушити мовчання Регіну не підштовхнуло ні вбивство її колишнього хлопця в окупованій Бучі, ні інші злочини геноциду Росії проти України. Ба більше, Регіна заявляла про те, що РФ і Україна, на її думку, повинні "помиритися".

Зазначимо, 33-річна зрадниця живе в Москві, виховує двох синів від свого чоловіка, ексучасника гурту Smash Влада Топалова. Той також не висловлюється про війну в Україні, але декілька разів був у Держдумі на різних засіданнях, які стосувалися розвитку місцевого бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Регіна Тодоренко планує повернутися до Одеси. Також ми розповідали, що Коля Сєрга потролив Регіну Тодоренко на хвилі невдалого перевороту в Росії.