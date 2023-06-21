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"Мовчазлива" Регіна Тодоренко планує повернутися до Одеси

21 червня 2023 07:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Мовчазлива" Регіна Тодоренко планує повернутися до Одеси
Шоувумен Регіна Тодоренко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Власниця українського громадянства, шоувумен Регіна Тодоренко, продовжує жити та будувати кар’єру в Росії. Вона працює на федеральному телеканалі та замовчує про війну. Водночас її родина так і живе в Одесі, звідки родом "мовчазна" зірка. Попри обурення українців на мовчання Регіни, та планує повернутися на Батьківщину. 

Про це вона розповіла в сторіз свого Instagram.

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 33-річна шоувумен відповіла на деякі запитання підписників. Один з них російською мовою запитав, чи планує Регіна приїхати до Одеси. На що Тодоренко сміливо заявила, що так, вона збирається повернутися до рідного міста. Щоправда, коли саме, не уточнила.

Регіна доповнила відповідь спільною фотографією з центру Одеси, на якій вона позує зі старшим сином Майклом, якого народила від чоловіка, колишнього учасника гурту Smash, російського співака Влада Топалова. 

Регіна Тодоренко з сином в Одесі. Скриншот: Instagram/reginatodorenko

Позиція Тодоренко

Шоувумен мовчить про війну в Україні, яку розв’язала Росія. Регіна продовжує активно працювати у РФ. Минулого року найстарша учасниця дванадцятого сезону романтичного телевізійного шоу "Холостяк", акторка та блогерка Вікторія Варлей, зустрілась у США з Тодоренко і Топаловим та поділилась враженнями. 

"Вона трохи "на сльозі" все це говорила. Що їй важко, бо в неї чоловік — росіянин та діти наполовину українці. Для мене це було виправдання. Топалов спитав, де мої батьки. Він сказав, що це все повний крах та триндець, що незрозуміло, як таке може відбуватися у 21 столітті. Тобто такі стандартні фрази", — зізналась Варлей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Регіна Тодоренко прокоментувала чутки про своє розлучення з чоловіком. Також ми розповідали, що Тодоренко назвала путініста з ампутованими стопами "гарним другом".

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