Янина Соколова "разгромила" предательницу Тодоренко за новое шоу в России

Шоувумен Регина Тодоренко. Фото: Google

В соцсетях активно демонстрируют промо к новому российскому пропагандистскому шоу, одной из ведущих которых стала уроженка Одессы Регина Тодоренко. Молчаливая телеведущая путешествует по городам страны-террориста, называет РФ родиной и продолжает молчать о войне в Украине. Отдельное видео о предательнице записала журналистка, блогерша Янина Соколова.

Оно доступно для просмотра на ее YouTube-канале.

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Янина Соколова о Регине Тодоренко

Блогерша рассказала о тревел-шоу "Руссо-Экспрессо", которое очень напоминает известный украинский проект "Орел и Решка", длительное время ведшая Тодоренко. Соведущим Регины в новом пропагандистском шоу стал местный певец и шоумен Тимур Родригез.

Соколова в шоке от того, как Тодоренко восхваляет российские города и продолжает молчать о родной Одессе.

"Украинка в России рассказывает о "Родине-матушке". Сочи, например, Регина называет российской Ривьерой, а Астрахань — южной Венецией и икорно-арбузной столицей России… Если зайти в Instagram, то там она поет оды российским городам, которые посетила во время съемок. Вот как "закрутила и влюбила ее Тюмень". Не закрутила, и не поразила, и не влюбила, похоже, Регину ее родная страна. Вообще судьба родной страны ей пофиг. Упорно молчит о преступлениях РФ против Украины. При том, что родители ведущей продолжают жить в Одессе, и знают достоверно об обстрелах", — отметила Соколова.

Янина подчеркнула, что нарушить молчание Регина не подтолкнуло ни убийство ее бывшего парня в оккупированной Буче, ни другие преступления геноцида России против Украины. Более того, Регина заявляла о том, что РФ и Украина, по ее мнению, должны "помириться".

Отметим, 33-летняя предательница живет в Москве, воспитывает двух сыновей от своего мужа, экс-участника группы Smash Влада Топалова. Тот также не высказывается о войне в Украине, но несколько раз был в Госдуме на разных заседаниях, касающихся развития местного бизнеса.

Напомним, ранее мы писали, что Регина Тодоренко планирует вернуться в Одессу. Также мы рассказывали, что Коля Серга потролил Регину Тодоренко на волне неудачного переворота в России.