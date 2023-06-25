Переворот у Росії: Коля Сєрга потролив Регіну Тодаренко

Музикант та засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга. Фото: instagram.com/thekolya/

Музикант та засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга завжди відрізнявся яскравим почуттям гумору. Цього разу шоумен, який захищає Україну у лавах ЗСУ звернувся до своєї ексколеги Регіни Тодоренко.

Коля Сєрга зробив відповідну публікацію у своєму Instagram-сторіз.

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На фото, яким поділився музикант він позує під час зйомок проекту "Орел і решка", в якому його партнеркою була Регіна Тодоренко.

Коля Сєрга та Регіна Тодоренко разом були ведучими проекту "Орел і решка". Фото: instagram.com/thekolya/

"Регіна, чого за серце хватаєшся", — йдеться у коментарі до світлини.

Вочевидь, Сєрга таким чином посміявся над ведучою, яка зараз живе у Москві. У столиці РФ та в деяких інших містах днями була помічена військова техніка, яка змусила понервувати місцевих громадян.

Ще минулого року Регіна Тодоренко остаточно розчарувала Колю Сєргу. Тодоренко шокувала реакцією на новину про смерть його друга, з якимм зустрічалася. Чоловіка вбили у Бучі, коли він вийшов з підвалу. У нього залишилась дружина та маленька донька. Замість співчуття, телеведуча лише звинуватила ексколегу в хайпі. Тодоренко опублікувала листування з артистом і заявила, що Коля ігнорує її. Він показав скріншот повної переписки з Тодоренко.

Нещодавно телеведуча, яка замовчує війну в Україні, Регіна Тодоренко стала "Мамою року". Знаменитість прийняла чергову премію від росіян.

Нагадаємо, власниця українського громадянства, шоувумен Регіна Тодоренко продовжує жити та будувати кар’єру в Росії. Вона працює на федеральному телеканалі. Водночас її родина так і живе в Одесі. Попри обурення українців на мовчання Регіни, вона планує повернутися на Батьківщину.