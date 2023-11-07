Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Є фантастичне слово по**й — Мішина розповіла як бореться зі стресом arrow

Є фантастичне слово по**й — Мішина розповіла як бореться зі стресом

7 листопада 2023 15:49
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Є фантастичне слово по**й — Мішина розповіла як бореться зі стресом
Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Ксенія Мішина відповіла на питання підписників і розповіла, як реагує на стрес і як бореться з ним. 

Відповіді на питання опублікувала у сторіс в Instagram

Читайте також:

Ваше від вас нікуди не дінеться

Ксенія Мішина часто влаштовує рубрику питання-відповідь у своїх сторіс в Instagram. Цього разу прихильники акторки поцікавилися, як вона реагує на стрес і як перемагає його. 

Щодо реакції на нервові ситуації знаменитість відповіла, що одразу сильно хоче спати. 

 

Ксенія Мішина
Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

"Ніби хочеться відключитися від реальності та трохи відпочити десь в своїх снах Ми не роботи і реакція на стрес є у кожного. Просто вони різні ці реакції",  – написала Мішина у сторіс. 

Щодо боротьби зі стресом, Ксенія має кілька порад. Якщо мова про те, що людина допустила помилку, варто зробити висновки і йти далі. Також вона розповіла про слово, яке допомагає їй у житті. 

 

Ксенія Мішина
Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

"Є фантастичне слово - "по**й". Воно працює, коли починаєте себе їсти чи шукати винних. Навіщо на це витрачати свій час? Звісно практикувати набагато складніше, ніж писати, читати чи просто знати.  Але хто сказав що буде легко?",  – порадила Ксенія. 

Якщо все ж трапилося щось погане і непередбачуване, акторка радить приймати, адже це вже трапилося. І, звісно, вірити у краще. 

 

Ксенія Мішина
Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

"Ваше від вас нікуди не дінеться. Все інше - фікція, пил в очі, шелуха, називайте як хочете, але не втрачайте надії в себе. Ми там де повинні бути, ми з тим, що повинні пройти",  – вважає Ксенія Мішина. 

Нагадаємо, Ксенія Мішина розповіла про свою вагу і раціон. 

Також ми писали, що Ксенія Мішина розкрила цікаві подробиці свого особистого життя. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі