Є фантастичне слово по**й — Мішина розповіла як бореться зі стресом

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина відповіла на питання підписників і розповіла, як реагує на стрес і як бореться з ним.

Відповіді на питання опублікувала у сторіс в Instagram.

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Ваше від вас нікуди не дінеться

Ксенія Мішина часто влаштовує рубрику питання-відповідь у своїх сторіс в Instagram. Цього разу прихильники акторки поцікавилися, як вона реагує на стрес і як перемагає його.

Щодо реакції на нервові ситуації знаменитість відповіла, що одразу сильно хоче спати.

Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

"Ніби хочеться відключитися від реальності та трохи відпочити десь в своїх снах Ми не роботи і реакція на стрес є у кожного. Просто вони різні ці реакції", – написала Мішина у сторіс.

Щодо боротьби зі стресом, Ксенія має кілька порад. Якщо мова про те, що людина допустила помилку, варто зробити висновки і йти далі. Також вона розповіла про слово, яке допомагає їй у житті.

Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

"Є фантастичне слово - "по**й". Воно працює, коли починаєте себе їсти чи шукати винних. Навіщо на це витрачати свій час? Звісно практикувати набагато складніше, ніж писати, читати чи просто знати. Але хто сказав що буде легко?", – порадила Ксенія.

Якщо все ж трапилося щось погане і непередбачуване, акторка радить приймати, адже це вже трапилося. І, звісно, вірити у краще.

Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

"Ваше від вас нікуди не дінеться. Все інше - фікція, пил в очі, шелуха, називайте як хочете, але не втрачайте надії в себе. Ми там де повинні бути, ми з тим, що повинні пройти", – вважає Ксенія Мішина.

Нагадаємо, Ксенія Мішина розповіла про свою вагу і раціон.

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