Есть фантастическое слово по**й — Мишина рассказала как борется со стрессом

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина ответила на вопросы подписчиков и рассказала, как реагирует на стресс и как борется с ним.

Ответы на вопросы опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Ваше от вас никуда не денется

Ксения Мишина часто устраивает рубрику вопрос-ответ в сторис в Instagram. В этот раз поклонники актрисы поинтересовались, как она реагирует на стресс и как побеждает его.

Насчет реакции на нервные ситуации знаменитость ответила, что сразу сильно хочет спать.

Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

"Как будто хочется отключиться от реальности и немного отдохнуть где-то в своих снах. Мы не роботы и реакция на стресс есть у каждого. Просто они разные эти реакции", — написала Мишина в сторис.

Относительно борьбы со стрессом, у Ксении есть несколько советов. Если речь о том, что человек допустил ошибку, следует сделать выводы и идти дальше. Также она рассказала о слове, которое помогает ей в жизни.

Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

"Есть фантастическое слово — "по**й". Оно работает, когда начинаете себя есть или искать виноватых. Зачем на это тратить свое время? Конечно практиковать гораздо сложнее, чем писать, читать или просто знать. Но кто сказал, что будет легко?", – посоветовала Ксения.

Если все же произошло что-то плохое и непредсказуемое, актриса советует принимать, ведь это уже случилось. И, конечно, верить в лучшее.

Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

"Ваше от вас никуда не денется. Все остальное – фикция, пыль в глаза, шелуха, называйте как хотите, но не теряйте надежды в себя. Мы там где должны быть, мы с тем, что должны пройти", – считает Ксения Мишина.

Напомним, Ксения Мишина рассказала о своем весе и рационе.

Также мы писали, что Ксения Мишина раскрыла интересные подробности своей личной жизни.