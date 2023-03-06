Номинация на Оскар-2023: женская роль

Претендентки на премию "Оскар-2023"

Недавно американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов премии "Оскар-2023". 95-я церемония вручения наград за самые высокие достижения в киноиндустрии состоится 12 марта (ночью 13 марта по украинскому времени) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Новини.LIVE начинает знакомить вас с номинантами этого года. И начнем с известных актрис, претендующих на статуэтку за "Лучшую женскую роль".

Кейт Бланшет — Тар

Австралийская актриса — самая титулованная в этой номинации. В ее личной копилке уже две премии "Оскар" и четыре "Золотых глобуса". Последний из которых она получила именно за исполнение роли Лидии Тар. Это первая женщина-дирижер Берлинского филармонического оркестра.

Премьера фильма американского режиссера Тодда Филда состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале. Лента "Тар" стала только его третьим проектом. К нему он готовился 16 лет. И в главной роли Тодд видел только Кейт.

Когда сценарий был готов, режиссер направил запрос агенту Бланшетт. Но она сообщила, что Кейт занята на ближайшие три года вперед, поэтому она даже не будет показывать ей сценарий. Филд в этот момент ехал в машине и настолько расстроился, что попал в ДТП прямо во время разговора. К счастью, Тодд при этом не пострадал. Авария произвела такое впечатление на агента, что она пообещала все-таки дать сценарий Кейт.

В результате Бланшетт настолько заинтересовалась проектом, что нашла окно в своем графике и снялась в "Таре". О чем впоследствии не пожалела — многочисленные номинации и шанс получить третий "Оскар".

Мишель Ейо — Все всегда и одновременно

Фантастическая комедия режиссеров и сценаристов Дэниела Шайнерта и Дэна Квана —лидер по количеству номинаций на "Оскар". "Все всегда и одновременно" претендует на 11 статуэток. В том числе и в категории "Лучшая женская роль".

60-летняя малазийская актриса хорошо известна кинолюбителям по фильму "Тигр подкрадывается, дракон прячется". За роль в этой ленте Мишель получила номинацию на премию BAFTA. А вот за игру владелицы прачечной Эвелин во "Все всегда и одновременно" азиатская актриса получила "Золотой глобус" в этом году. Что явилось историческим событием для Малайзии. Шансы на первый "Оскар" у Ейо также велики.

Ана де Армас — Блондинка

Для 34-летней кубино-испанской актрисы это первая номинация на премию "Оскар". А вот на "Золотой глобус" она претендовала дважды. Зрителям Ана де Армас хорошо известна по фильмам "Бегущий по лезвию 2049", "Ножи наголо" и "Не время умирать" (бондиана). В двух последних, кстати, она играла с британским актером, исполнителем роли агента 007, Дэниелом Крэйгом.

"Блондинка" — художественный фильм режиссера Эндрю Доминика в жанре психологической драмы, рассказывающий о жизни Мэрилин Монро. Это экранизация одноименного романа Джойс Кэрол Оутс. Картина не полностью биографическая, а является художественной интерпретацией биографии актрисы.

Кстати, за эту роль молодая актриса претендует не только на "Оскар", но и на антипремию "Золотая малина", которую вручают лишь за сутки до проведения церемонии американской академии кинематографических искусств и наук.

Андреа Райсборо — Ради Лесли

41-летняя британская актриса — наименее титулованная в номинации. Она ни разу не претендовала ни на "Оскар", ни на "Золотой глобус", ни даже на BAFTA.

Впрочем, Андреа удалось достать счастливый билет. Она приняла участие в съемках американского малобюджетного инди-фильма "Ради Лесли". Это режиссерский дебют Майкла Морриса с Андреа Райсборо в главной роли.

Ее героиня — одинокая мать из Техаса. Она выигрывает большую сумму в лотерею, но все деньги растрачивает. Через шесть лет Лесли снова оказывается в родном городе. У нее проблемы с алкоголем, ей негде жить, она не может найти общий язык с единственным сыном.

И фильм, и то, как Райсборо преобразилась в роль, не прошло мимо критиков. И номинация на "Оскар" — отличное тому подтверждение.

Мишель Уильямс — Фабельманы

42-летняя актриса — единственная американка в номинации этого года. Мишель играла в настоящих кинохитах, таких как "Горбатая гора", "Остров проклятых", "Голубой Валентин" и других. В ее арсенале — два "Золотых глобуса", "Эмми" и четыре номинации на "Оскар".

На этот раз она претендует на главную кинонаграду мира за роль матери Сэмми и Энн в новом фильме легендарного американского режиссера Стивена Спилберга. Лента "Фабельманы" получили два "Золотых глобуса" в этом году, в том числе и за лучший драматический фильм. Мишель тоже была в номинации. Поэтому у нее есть все шансы составить конкуренцию другим актрисам и с пятой попытки таки взять "Оскар".

Напомним, ранее мы писали, что фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии, вошел в номинацию "Лучший документальный фильм". Также мы писали, что беременная певица Рианна выступит на премии "Оскар" в этом году.