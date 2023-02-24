Вагітна Ріанна виступить на премії "Оскар"
Вже 12 березня в Лос-Анджелесі (США) відбудеться урочиста церемонія премії "Оскар". Американо-барбадоська співачка Ріанна стане однією з артистів, які виступатимуть на церемонії нагородження.
Про це повідомляє видання Variety.
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Ріанна виконає пісню Lift Me Up — саундтрек до фільму "Чорна пантера: Ваканда навіки". Ця композиція номінована на одну з головних нагород премії у категорії "Найкраща оригінальна пісня".
Крім Ріанни на статуетку претендують Леді Гага (пісня Hold My Hand з фільму "Топ Ган: Меверік"), Son Lux з Девідом Бірном та Mitski (пісня This Is A Life з фільму "Все завжди і водночас"), Даян Уоррен (пісня Applause з фільму "Скажи це як жінка") і Naatu Naatu до індійського фільму "RRR: Поруч реве революція".
Ріанна стане другою артисткою за всю історію "Оскара", яка виступить на премії вагітною. До неї цим могла похвалитися лише Кетрін Зета-Джонс. У 2003 році британська акторка отримала бажану статуетку за роль другого плану у мюзиклі "Чикаго".
Нагадаємо раніше ми писали, що рожеве шампанське голлівудського актора Бреда Пітта стало офіційним напоєм цьогорічної премії "Оскар".