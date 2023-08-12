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Єдина донька королеви Єлизавети II отримала нову посаду напередодні свого 73-річчя

12 серпня 2023 10:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Єдина донька королеви Єлизавети II отримала нову посаду напередодні свого 73-річчя
Принцеса Анна. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наступного вівторка, 15 серпня, єдиній доньці королеви Єлизавети II, принцеси Анні, виповниться 73 роки. Напередодні іменин вона отримала нову посаду. 

Про це повідомляє видання Hello.

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Подробиці 

Принцесу Анну призначили президентом The British Eventing Support Trust (BEST). Благодійну організацію було засновано 2021 року для надання фінансової та практичної підтримки учасникам British Eventing, які одужують після нещасного випадку або під час психічних проблем. 

British Eventing — керівний орган Великої Британії для кінного спорту, який об’єднує одного вершника та пару коней у виїздці, конкурі та кросі. Організація регулює спорт і організовує майже 200 заходів по всій країні.

BEST також працює над популяризацією, дослідженням, розробкою та впровадженням ініціатив, які підтримуватимуть безпеку спорту та добробут райдерів.

Принцеса Анна — досвідчена вершниця. Вона стала першою членкинею королівської родини, яка взяла участь в Олімпійських іграх. Це було це 1976 року у Монреалі (Канада).

"Принцеса Анна має надзвичайно успішну кар’єру вершниці, змагаючись на найвищому рівні у триборстві, а також насолоджуючись перемогами як жокей на рівнині та через паркани. 1971 року вона виграла індивідуальну золоту медаль на Чемпіонаті Європи з триборства в Берглі, а потім завоювала срібні медалі в командному та індивідуальному заліку на Чемпіонаті Європи з триборства в Люмюлені 1975 року", — йдеться в заяві організації.

Принцеса Анна займається кінним спортом. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, чи планує Чарльз III заходи з нагоди річниці смерті Єлизавети II.

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