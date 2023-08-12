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Единственная дочь королевы Елизаветы II получила новый пост накануне своего 73-летия

12 августа 2023 10:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Единственная дочь королевы Елизаветы II получила новый пост накануне своего 73-летия
Принцесса Анна. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В следующий вторник, 15 августа, единственной дочери королевы Елизаветы II, принцессы Анне, исполнится 73 года. Накануне именин она получила новый пост.

Об этом сообщает издание Hello.

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Подробности

Принцессу Анну назначили президентом The British Eventing Support Trust (BEST). Благотворительная организация была основана в 2021 году для оказания финансовой и практической поддержки участникам British Eventing, которые выздоравливают после несчастного случая или во время психических проблем.

British Eventing — руководящий орган Великобритании для конного спорта, объединяющий одного всадника и пару лошадей в выездке, конкуре и кроссе. Организация регулирует спорт и организует около 200 мероприятий по всей стране.

BEST также работает над популяризацией, исследованием, разработкой и внедрением инициатив, которые будут поддерживать безопасность спорта и благополучие райдеров.

Принцесса Анна — опытная всадница. Она стала первой членом королевской семьи, которая приняла участие в Олимпийских играх. Это было в 1976 году в Монреале (Канада).

"Принцесса Анна имеет чрезвычайно успешную карьеру всадницы, соревнуясь на самом высоком уровне в троеборье, а также наслаждаясь победами как жокей на равнине и через заборы. В 1971 году она выиграла индивидуальную золотую медаль на Чемпионате Европы по троеборью в Бергли, а затем завоевала в командном и индивидуальном зачете на Чемпионате Европы по троеборью в Люмюлене в 1975 году", — говорится в заявлении организации.

Принцесса Анна занимается конным спортом. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, планирует ли Чарльз III мероприятия по случаю годовщины смерти Елизаветы II.

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