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Єдина сестра Чарльза III відреагувала на його плани скоротити королівську родину

3 травня 2023 09:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Єдина сестра Чарльза III відреагувала на його плани скоротити королівську родину
Британська принцеса Анна. Фото: Wikimedia Commons
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Єдина сестра короля Великої Британії Чарльза III, принцеса Анна, поспілкувалась з канадськими телевізійниками. 72-річна близька родичка монарха прокоментувала плани відомого брата скоротити кількість членів королівської родини, які виконують обов’язки та утримуються за кошти платників податків. 

Відео з’явилось на YouTube-каналі CBC News: The National. 

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Інтерв'ю з принцесою Анною вийшло за кілька днів до коронації її старшого брата, яка пройде 6 травня. За її словами, монархія приносить Великій Британії та Співдружності довгострокову стабільність. 

Вона виступила проти ідеї Чарльза щодо скорочення монархії. Принцеса Анна зазначила, що намір Чарльза III зменшити кількість працюючих членів королівської родини і тим самим знизити витрати було висловлено ще до від'їзду принца Гаррі та Меган Маркл до США і до того, як принц Ендрю на тлі секс-скандалів перестав виконувати королівські обов'язки. 

На зауваження ведучої, що світ змінюється, принцеса Анна відповіла: "Він не так сильно змінюється. На мій погляд, це не така вже хороша ідея".

Принцеса Анна відповіла на запитання журналістів про те, яким королем буде її брат. Вона пожартувала, що всі вже знають, що отримають, оскільки Чарльз уже "трохи потренувався бути королем і навряд чи зміниться". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що коронацію Чарльза III святкуватимуть тільки в одному штаті Австралії. Також ми розповідали, що лондонське кабаре провело костюмовану репетицію коронації Чарльза III та Камілли.

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