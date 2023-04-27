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Кеті Перрі запропонували провести ніч в одному з палаців Чарльза III

27 квітня 2023 06:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кеті Перрі запропонували провести ніч в одному з палаців Чарльза III
Американська співачка Кеті Перрі. Фото: Instagram/katyperry
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже наступного тижня, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Нація святкуватиме цю подію три дні. В неділю, 7 травня, світові знаменитості виступлять на грандіозному концерті. Серед них буде й американська співачка Кеті Перрі. Організатори запропонували залишитися їй на ніч в одному з королівських  палаців.

Деталі зіркового візиту повідомляє видання Geo TV.

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Американська співачка стане хедлайнером концерту "Коронація" разом із Лайонелом Річі. Кеті Перрі запропонували залишитися на ніч у Віндзорському палаці перед її виступом на коронації короля Чарльза III.

В одному з останніх інтерв’ю співачка, яка також є суддею талант-шоу American Idol сказала, що дуже вдячна таку за можливість.

"Я дуже вдячна, що мене попросили про ці моменти, і що в мене є пісні, які, я думаю, підтримують їх", — сказала Перрі про своє довгоочікуване шоу та королівську родину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Також на концерті на честь коронації короля Чарльза III виступлять Андреа Бочеллі, гурт Take That, Брін Терфель, Алексіс Френч та Фрея Райдінгс.

Співпраця з Букінгемським палацом 

Володарка премії "Греммі" також додала, що вона є амбасадоркою одного з королівських фондів The British Asian Trust.

"Це природно, тому що це фонд, який допомагає боротися з торгівлею дітьми, яка є масовою та жахливою. Я також є послом ЮНІСЕФ, тому обидві ці речі дійсно є моїми основними цінностями, і як мати я не з чуток знаю, що найважливіше — хто ці невинні діти", — розповіла 38-річна співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз III, Камілла та фронтвумен українського гурту THE HARDKISS Юлія Саніна з ведучими конкурсу офіційно відкрили сцену "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що на коронації Чарльза ІІІ принц Гаррі сидітиме за 10 рядів від родини.

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