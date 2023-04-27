Кеті Перрі запропонували провести ніч в одному з палаців Чарльза III

Американська співачка Кеті Перрі. Фото: Instagram/katyperry

Вже наступного тижня, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Нація святкуватиме цю подію три дні. В неділю, 7 травня, світові знаменитості виступлять на грандіозному концерті. Серед них буде й американська співачка Кеті Перрі. Організатори запропонували залишитися їй на ніч в одному з королівських палаців.

Деталі зіркового візиту повідомляє видання Geo TV.

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Американська співачка стане хедлайнером концерту "Коронація" разом із Лайонелом Річі. Кеті Перрі запропонували залишитися на ніч у Віндзорському палаці перед її виступом на коронації короля Чарльза III.

В одному з останніх інтерв’ю співачка, яка також є суддею талант-шоу American Idol сказала, що дуже вдячна таку за можливість.

"Я дуже вдячна, що мене попросили про ці моменти, і що в мене є пісні, які, я думаю, підтримують їх", — сказала Перрі про своє довгоочікуване шоу та королівську родину.

Також на концерті на честь коронації короля Чарльза III виступлять Андреа Бочеллі, гурт Take That, Брін Терфель, Алексіс Френч та Фрея Райдінгс.

Співпраця з Букінгемським палацом

Володарка премії "Греммі" також додала, що вона є амбасадоркою одного з королівських фондів The British Asian Trust.

"Це природно, тому що це фонд, який допомагає боротися з торгівлею дітьми, яка є масовою та жахливою. Я також є послом ЮНІСЕФ, тому обидві ці речі дійсно є моїми основними цінностями, і як мати я не з чуток знаю, що найважливіше — хто ці невинні діти", — розповіла 38-річна співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз III, Камілла та фронтвумен українського гурту THE HARDKISS Юлія Саніна з ведучими конкурсу офіційно відкрили сцену "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що на коронації Чарльза ІІІ принц Гаррі сидітиме за 10 рядів від родини.