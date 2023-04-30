Лондонське кабаре провело костюмовану репетицію коронації Чарльза III та Камілли: фотозвіт
Менш як тиждень залишається до урочистої коронації Чарльза III та Камілли, яка пройде 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Велика Британія святкуватиме три дні. Також відбудуться чимало культурних заходів та вуличних гулянь. До свого шоу готується й відомий клуб кабаре у Лондоні.
Новини.LIVE покаже кадри з генеральної костюмованої репетиції коронації Чарльза III та Камілли, які побачать гості кабаре.
Актор Джеймс Пуллум грає роль британського короля Чарльза III. Його колежанка Елліша Вілтшир перевтілилась в королеву-консорта Каміллу. Вони та інші актори провели генеральну репетицію яскравого кабаре-шоу Kings & Queens.
Інші акторки зіграли королев Вікторію та Єлизавету II, які "повстали" з могил та відвідали коронацію свого нащадка.
Розклад святкування
Субота, 6 травня: коронаційна служба у Вестмінстерському абатстві; коронаційна хода; поява на балконі Букінгемського палацу.
Неділя, 7 травня: концерт та світлове шоу у Віндзорському замку; вуличні вечірки. Це — традиційні святкування, які можуть влаштовувати мешканці окремих вулиць, чи кварталів. На них слід подавати попередні заявки, щоб поліція, якщо їх буде схвалено, могла перекрити рух.
У концерті у Віндзорі хедлайнерами виступлять Кеті Перрі та Лайонел Річі. Також на концерті на честь Чарльза III заспівають Андреа Бочеллі, гурт Take That, Брін Терфель, Алексіс Френч та Фрея Райдінгс.
Понеділок, 8 травня: додатковий вихідний, а також День допомоги (Big Help Out), в якому громадян Сполученого Королівства закликають взяти участь у волонтерських програмах.
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