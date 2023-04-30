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Лондонське кабаре провело костюмовану репетицію коронації Чарльза III та Камілли: фотозвіт

30 квітня 2023 20:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лондонське кабаре провело костюмовану репетицію коронації Чарльза III та Камілли: фотозвіт
Британські актори репетують кабаре-шоу Kings & Queens. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Менш як тиждень залишається до урочистої коронації Чарльза III та Камілли, яка пройде  6 травня у Вестмінстерському абатстві. Велика Британія святкуватиме три дні. Також відбудуться чимало культурних заходів та вуличних гулянь. До свого шоу готується й відомий клуб кабаре у Лондоні. 

Новини.LIVE покаже кадри з генеральної костюмованої репетиції коронації Чарльза III та Камілли, які побачать гості кабаре. 

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Актор Джеймс Пуллум грає роль британського короля Чарльза III. Його колежанка Елліша Вілтшир перевтілилась в королеву-консорта Каміллу. Вони та інші актори провели генеральну репетицію яскравого кабаре-шоу Kings & Queens.

Інші акторки зіграли королев Вікторію та Єлизавету II, які "повстали" з могил та відвідали коронацію свого нащадка. 

Акторки кабаре-шоу Kings & Queens виходять на сцену. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Актори кабаре-шоу Kings & Queens на сцені. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS 
Актори кабаре-шоу Kings & Queens фотографуються. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS 
Актори кабаре-шоу Kings & Queens готуються до фотосесії. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Актори кабаре-шоу Kings & Queens налаштовуються перед генеральною репетицією. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
Акторка Елліша Вілтшир перевтілилась в королеву-консорта Каміллу. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Розклад святкування

Субота, 6 травня: коронаційна служба у Вестмінстерському абатстві; коронаційна хода; поява на балконі Букінгемського палацу.

Неділя, 7 травня: концерт та світлове шоу у Віндзорському замку; вуличні вечірки. Це — традиційні святкування, які можуть влаштовувати мешканці окремих вулиць, чи кварталів. На них слід подавати попередні заявки, щоб поліція, якщо їх буде схвалено, могла перекрити рух.

У концерті у Віндзорі хедлайнерами виступлять Кеті Перрі та  Лайонел Річі. Також на концерті на честь Чарльза III заспівають Андреа Бочеллі, гурт Take That, Брін Терфель, Алексіс Френч та Фрея Райдінгс.

Понеділок, 8 травня: додатковий вихідний, а також День допомоги (Big Help Out), в якому громадян Сполученого Королівства закликають взяти участь у волонтерських програмах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батько Меган Маркл показав знімок, який вона приховувала від сторонніх очей. Також ми розповідали, що творці серіалу "Корона" показали перші кадри з молодими Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.

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