Единственная сестра Чарльза III отреагировала на его планы сократить королевскую семью

Британская принцесса Анна. Фото: Wikimedia Commons

Единственная сестра короля Великобритании Чарльза III, принцесса Анна, пообщалась с канадскими телевизионщиками. 72-летняя близкая родственница монарха прокомментировала планы известного брата сократить количество членов королевской семьи, исполняющих обязанности и удерживаемых за счет налогоплательщиков.

Видео появилось на YouTube-канале CBC News: The National.

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Интервью с принцессой Анной вышло за несколько дней до коронации ее старшего брата, которая пройдет 6 мая. По ее словам, монархия приносит Великобритании и Содружеству долгосрочную стабильность.

Она выступила против идеи Чарльза по сокращению монархии. Принцесса Анна отметила, что намерение Чарльза III уменьшить количество работающих членов королевской семьи и тем самым снизить расходы было высказано еще до отъезда принца Гарри и Меган Маркл в США и до того, как принц Эндрю на фоне секс-скандалов перестал выполнять королевские обязанности.

На замечание ведущей, что мир меняется, принцесса Анна ответила: "Он не так сильно меняется. На мой взгляд, это не такая уж хорошая идея".

Принцесса Анна ответила на вопросы журналистов о том, каким королем будет ее брат. Она пошутила, что все уже знают, что получат, поскольку Чарльз уже "чуть-чуть потренировался быть королем и вряд ли изменится".

Напомним, ранее мы писали, что коронацию Чарльза III будут праздновать только в одном штате Австралии. Также мы рассказывали, что лондонское кабаре провело костюмированную репетицию коронации Чарльза III и Камиллы.