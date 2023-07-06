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Єдиний брат Кейт Міддлтон приголомшив королівську родину новиною

6 липня 2023 17:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Єдиний брат Кейт Міддлтон приголомшив королівську родину новиною
Англійський бізнесмен Джеймс Міддлтон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Єдиний брат принцеси Уельської, англійський бізнесмен Джеймс Міддлтон, оголосив про вагітність своєї дружини, Еліз Тевенет. Родичі королівської родини чекають на появу первістка. 

Про це брат Кейт Міддлтон повідомив у своїх соцмережах. 

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36-річний Джеймс відомий своєю любов'ю до собак. В нього та його дружини, французької фінансистки Еліз, свій розплідник. Зіркова парочка виховує, тренує та віддає собак у добрі руки. Тож не дивно, що для оголошення новини про вагітність Еліз, родичі короля Чарльза III долучили до фотосесії одного зі своїх питомців. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Це був дуже важкий початок року після втрати моєї коханої Елли, однак ми закінчимо рік найціннішим маленьким доповненням до нашої зростаючої родини", — підписав знімок Джеймс. 

В січні брат Кейт Міддлтон оголосив сумну новину про те, що його терапевтична собака Елла померла. Саме про неї йде мова в публікації.

Джеймс — єдиний брат Кейт Міддлтон. Також в принцеси Уельської є сестра Філіпа. В неї, як і в Кейт, троє дітей. Тож дружина принца Вільяма вже тітка. А з появою первенця Джеймса стане нею вчетверте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by James Middleton (@jmidy)

Нагадаємо, раніше ми писали, що зробила Кейт Міддлтон після скандального інтерв'ю Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі. Також ми розповідали, що Кейт Міддлтон завітала на Вімблдонський турнір та вразила стильним образом.

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