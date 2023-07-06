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Единственный брат Кейт Миддлтон ошеломил королевскую семью новостью

6 июля 2023 17:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Единственный брат Кейт Миддлтон ошеломил королевскую семью новостью
Английский бизнесмен Джеймс Миддлтон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Единственный брат принцессы Уэльской, английский бизнесмен Джеймс Миддлтон, объявил о беременности своей жены, Элиз Тевенет. Родственники королевской семьи ждут появления первенца.

Об этом брат Кейт Миддлтон сообщил в своих соцсетях.

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36-летний Джеймс известен своей любовью к собакам. У него и его жены, французской финансистки Элиз, свой питомник. Звездная парочка воспитывает, тренирует и отдает собак в хорошие руки. Неудивительно, что для объявления новости о беременности Элиз, родственники короля Чарльза III приобщили к фотосессии одного из своих питомцев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Это было очень тяжелое начало года после потери моей любимой Эллы, однако мы закончим год самым ценным маленьким дополнением к нашей растущей семье", — подписал снимок Джеймс.

В январе брат Кейт Миддлтон объявил печальную новость о том, что его терапевтическая собака Элла скончалась. Именно о ней идет речь в публикации.

Джеймс — единственный брат Кейт Миддлтон. Также у принцессы Уэльской есть сестра Филиппа. У нее, как и у Кейт, трое детей. Так что жена принца Уильяма уже тетя. А с появлением первенца Джеймса, станет ею в четвертый раз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by James Middleton (@jmidy)

Напомним, ранее мы писали, что сделала Кейт Миддлтон после скандального интервью Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон посетила Уимблдонский турнир и поразила стильным образом.

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