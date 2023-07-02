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Що зробила Кейт Міддлтон після скандального інтерв'ю Гаррі та Меган Маркл

2 липня 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Що зробила Кейт Міддлтон після скандального інтерв'ю Гаррі та Меган Маркл
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл приголомшили новиною про переїзд з Лондона у США та припинення виконання своїх королівських обов’язків. Пізніше зіркова парочка дала скандальне інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі, яке наробило галасу в Букінгемському палаці. Королівська родина тоді зробила заяву, в створенні якої одну з ключових ролей зіграла дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон. 

Про це повідомляє видання People.

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Королівські "розбірки" словом

У новій книзі "Придворні: Прихована сила за короною" британська журналістка, письменниця Валентина Лоу стверджує, що Кейт Міддлтон наполягла на те, щоб рядок "деякі спогади можуть відрізнятися" включили в офіційну відповідь Букінгемського палацу на заяви принца Гаррі та Меган Маркл в інтерв’ю Опри Вінфрі.

Фрагмент з інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі. Фото: Google

Після того, як герцог і герцогиня Сассекські заявили під час розмови з американською телеведучою в березні 2021 року, що були "занепокоєння та розмови про те, наскільки темною" може бути шкіра їхнього сина Арчі, коли він народиться, Букінгемський палац оприлюднив заяву у відповідь із 61 слова.

У заяві чітко зазначалось, що "деякі спогади можуть відрізнятися" щодо того, що обговорювалося в інтерв’ю. Дружина принца Вільяма просувала цю фразу особисто. Що у підсумку в неї й вийшло. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що королівська родина оприлюднила річну зарплату принца Вільяма. Також ми розповідали, що у Netflix визначились, чи продовжуватимуть вони співпрацю з Меган Маркл та Гаррі.

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