Кейт Міддлтон завітала на Вімблдонський турнір та вразила стильним образом: фото
Напередодні в Лондоні стартував престижний Вімблдонський турнір з тенісу. Його обожнюють відвідувати не тільки шанувальники цього виду спорту чи знаменитості, але й члени британської королівської родини. Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, спричинила фурор своєю появою на турнірі в стильному образі.
Про це повідомляє видання Hello.
Принцеса на турнірі
41-річна Кейт виглядала елегантно у м’ятно-зеленому блейзері поверх білої плісированої сукні. Піджак королівської особи з білими лацканами та білими ґудзиками зробив її образ найобговорюванішим серед гостей турніру.
Дружина принца Вільяма розпустила своє волосся та похизувалася стильною зачіскою. Кейт зайняла місце в королівській ложі.
На жаль, візит Кейт Міддлтон на Вімблдонський турнір був недовгим. Матч між британською ракеткою номер один Кеті Бултер і австралійкою Дар'єю Севілль було скасовано через дощ. Минулого року Кейт відвідала турнір разом з чоловіком та сином, принцом Джорджем.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зробила Кейт Міддлтон після скандального інтерв'ю Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі. Також ми розповідали, що королівська родина оприлюднила річну зарплату принца Вільяма.