Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кейт Міддлтон завітала на Вімблдонський турнір та вразила стильним образом: фото arrow

Кейт Міддлтон завітала на Вімблдонський турнір та вразила стильним образом: фото

4 липня 2023 15:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кейт Міддлтон завітала на Вімблдонський турнір та вразила стильним образом: фото
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters.
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні в Лондоні стартував престижний Вімблдонський турнір з тенісу. Його обожнюють відвідувати не тільки шанувальники цього виду спорту чи знаменитості, але й члени британської королівської родини. Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, спричинила фурор своєю появою на турнірі в стильному образі. 

Про це повідомляє видання Hello.

Читайте також:

Принцеса на турнірі

41-річна Кейт виглядала елегантно у м’ятно-зеленому блейзері поверх білої плісированої сукні. Піджак королівської особи з білими лацканами та білими ґудзиками зробив її образ найобговорюванішим серед гостей турніру.

Дружина принца Вільяма розпустила своє волосся та похизувалася стильною зачіскою. Кейт зайняла місце в королівській ложі.

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters.
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters.

На жаль, візит  Кейт Міддлтон на Вімблдонський турнір був недовгим. Матч між британською ракеткою номер один Кеті Бултер і австралійкою Дар'єю Севілль було скасовано через дощ. Минулого року Кейт відвідала турнір разом з чоловіком та сином, принцом Джорджем.

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters.
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зробила Кейт Міддлтон після скандального інтерв'ю Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі. Також ми розповідали, що королівська родина оприлюднила річну зарплату принца Вільяма.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз