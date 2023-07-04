Кейт Міддлтон завітала на Вімблдонський турнір та вразила стильним образом: фото

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters.

Напередодні в Лондоні стартував престижний Вімблдонський турнір з тенісу. Його обожнюють відвідувати не тільки шанувальники цього виду спорту чи знаменитості, але й члени британської королівської родини. Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, спричинила фурор своєю появою на турнірі в стильному образі.

Про це повідомляє видання Hello.

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Принцеса на турнірі

41-річна Кейт виглядала елегантно у м’ятно-зеленому блейзері поверх білої плісированої сукні. Піджак королівської особи з білими лацканами та білими ґудзиками зробив її образ найобговорюванішим серед гостей турніру.

Дружина принца Вільяма розпустила своє волосся та похизувалася стильною зачіскою. Кейт зайняла місце в королівській ложі.

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters.

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters.

На жаль, візит Кейт Міддлтон на Вімблдонський турнір був недовгим. Матч між британською ракеткою номер один Кеті Бултер і австралійкою Дар'єю Севілль було скасовано через дощ. Минулого року Кейт відвідала турнір разом з чоловіком та сином, принцом Джорджем.

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters.

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зробила Кейт Міддлтон після скандального інтерв'ю Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі. Також ми розповідали, що королівська родина оприлюднила річну зарплату принца Вільяма.