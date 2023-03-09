Єфросиніна, чоловік якої захищає Україну, зареєструвалась у Tinder

Шоувумен та громадська діячка Маша Єфросиніна

YouTube шоу "Дорослі дівчата" шоувумен Маші Єфросиніної та співачки Олі Полякової — одне з найпопулярніших серед українських користувачів відеоплатформи. У новому випуску знаменитості обговорювали онлайн знайомства у спеціальних застосунках.

Відео з’явилось на YouTube каналі Єфросиніної.

Деталі

Маша та Оля дійшли висновку, що досвід користування подібними сайтами нагадує лотерею, де можна виграти щасливі стосунки, підняття самооцінки та навіть шлюб, а з іншого боку неприємний досвід, розбите серце та зневіру в коханні.

Зіркові подруги не тільки обговорили ризики побачень через подібні додатку, секс на першому побаченні, численні дослідження про стосунки пар, які познайомилися в інтернеті. Вони ще й провели експеримент. Єфросиніна вирішила зареєструватися у популярному додатку Tinder, аби дізнатися, як будуть реагувати чоловіки.

Шоувумен вказала справжні ім’я, дату народження, опублікувала фотографію, додала інтереси. На жаль, творці проєкту не показали скріни створеної сторінки. Не розсекретили, з етичних міркувань, і профайли чоловіків, які поставили лайки. До речі, за можливість подивитись їхні сторінки Єфросиніній довелось заплатити 30 доларів.

Всім процесом керувала Оля Полякова, яка добре знається, як користуватися цим додатком. Хоча співачка, яка також багато років одружена, каже, що в курсі всього завдяки своїм подругам. За півтори години профайл Маші лайкнули 500 чоловіків. Переважна кількість віком від 42 років і вище.

Після обговорень Єфросиніна одразу видалила додаток, та лаконічно сказала своєму чоловікові, захиснику України Тимуру Хромаєву, що це все було заради експерименту та контенту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Маша Єфросиніна зізналась, чому майбутній чоловік ігнорував її майже місяць. Також ми розповідали, що Машу Єфросиніну визнали в росії "терористкою" та оголосили в розшук.