Ефросинина, муж которой защищает Украину, зарегистрировалась в Tinder
YouTube шоу "Взрослые девочки" шоувумен Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой — одно из самых популярных среди украинских пользователей видеоплатформы. В новом выпуске знаменитости обсуждали онлайн знакомства в специальных приложениях.
Видео появилось на YouTube канале Ефросининой.
-
"Авиапрорыв на Азовсталь": вышел первый фильм из документальной трилогии Артема Шевченка
-
Владелец ЧВК "Вагнера" жалуется, что его перестали пускать в российские министерства
-
Как создавать новые возможности для бизнеса после войны
-
В Одесском зоопарке снова можно увидеть слониху Венди
-
Microsoft внедряет ChatGPT в своих продуктах: какие новые возможности доступны
-
Украинские специалисты возобновили электропитание Запорожской АЭС
-
Когда Грузия освободит Саакашвили: журналист назвал условие
-
Киев возобновляет теплоснабжение после атаки рф: в скольких домах вернули отопление
-
Назначали "смотрящего" за "общаком" в Одесской области: "вор в законе" получил подозрение
-
В Афганистане террорист-смертник убил влиятельного чиновника из Талибана
Подробности
Маша и Оля пришли к выводу, что опыт использования подобных сайтов напоминает лотерею, где можно выиграть счастливые отношения, поднятие самооценки и даже брак, а с другой стороны неприятный опыт, разбитое сердце и уныние в любви.
Звездные подруги не только обсудили риски свиданий из-за подобных приложений, секс на первом свидании, многочисленные исследования об отношениях пар, познакомившихся в интернете. Они еще и провели опыт. Ефросинина решила зарегистрироваться в популярном приложении Tinder, чтобы узнать, как будут реагировать мужчины.
Шоувумен указала настоящее имя, дату рождения, опубликовала фотографию, добавила интересы. К сожалению, создатели проекта не показали скрины созданной страницы. Не рассекретили, по этическим соображениям, и профайлы мужчин, поставивших лайки. Кстати, за возможность посмотреть их страницы Ефросининой пришлось заплатить 30 долларов.
Всем процессом руководила Оля Полякова, которая хорошо знает, как пользоваться этим приложением. Хотя певица, которая также много лет замужем, говорит, что в курсе всего благодаря своим подругам. За полтора часа профайл Маши лайкнули 500 мужчин. Подавляющее число от 42 лет и выше.
После обсуждений Ефросинина сразу удалила приложение, и лаконично сказала своему мужу, защитнику Украины Тимуру Хромаеву, что это все было ради эксперимента и контента.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Маша Ефросинина призналась, почему будущий муж игнорировал ее почти месяц. Также мы рассказывали, что Машу Ефросинину признали в россии "террористкой" и объявили в розыск.